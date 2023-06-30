В Китае приняли масштабный закон о внешней политике

Высший законодательный орган Китая принял Закон об иностранных отношениях. Это первый фундаментальный и всеобъемлющий закон об иностранных отношениях, направленный на устранение пробелов в верховенстве закона в иностранных делах в условиях нынешней геополитики, сообщает Zakon.kz.

Закон вступит в силу 1 июля. Разделенный на шесть глав, закон предусматривает руководство и основной принцип, а также конкретные положения о функциях и полномочиях, целях и задачах развития, правовой системе, наращивании потенциала и гарантиях развития внешних отношений, сообщает Global Times.



Отмечается, что с реализацией закона способность Китая защищать свои интересы с помощью законодательных актов будет постоянно улучшаться.

"В последние годы изменения внешней среды привели к новым конфликтам и вызовам для Китая, и постепенно выявляются пробелы в верховенстве закона в делах, связанных с иностранными государствами". Профессор права Китайского университета политических наук и права Хуо Чжэнсинь

По оценке Bloomberg, закон о внешних связях объединяет уже существующие инструменты Пекина для противодействия западным государствам. При этом он не предусматривает создание каких-либо новых механизмов вроде экспортного контроля над передовыми технологиями.



В законе отмечается, что "Китай оставляет за собой право принимать контрмеры или ограничительные меры против действий, которые угрожают его суверенитету, нацбезопасности и интересам развития и нарушают международное право".

Пекин также намерен принимать легальные меры для защиты безопасности, прав и интересов китайских граждан и организаций за границей, а также для "защиты зарубежных интересов Китая от любых угроз". Иностранцы и иностранные организации в самом Китае не должны угрожать нацбезопасности страны и нарушать общественный порядок.