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Расширенное заседание по противодействию коррупции прошло в Алматы

Расширенное заседание по противодействию коррупции прошло в Алматы Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В Доме армии прошло заседание гарнизонной антикоррупционной комиссии с участием личного состава местных органов военного управления Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

На собрании под руководством врио начальника Алматинского регионального гарнизона полковника Алмаза Исабекова рассматривались итоги профилактической деятельности за первое полугодие текущего года.

В мероприятии приняли участие представители Антикоррупционной службы, военной прокуратуры и Управления военной полиции с доведением фактов коррупционных правонарушений. Основной целью являлось противодействие коррупции при призыве граждан на воинскую службу.

Расширенное заседание по противодействию коррупции прошло в Алматы

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Следует отметить, что в ежегодных Посланиях президента Казахстана всегда уделяется особое внимание мерам по борьбе с коррупцией.

В свою очередь офицер Управления военной полиции майор Рауан Саурык ознакомил участников с Концепцией антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы и Планом действий по ее реализации, которые утверждены указом президента РК в 2022 году.

Расширенное заседание по противодействию коррупции прошло в Алматы

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В ходе выступления старший офицер отдела военной полиции майор Рауан Саурык отметил, что эффективно противодействовать коррупции можно только своевременными и скоординированными действиями.

"Любое противодействие коррупции – это задача не только правоохранительной системы, но и всего общества. Безусловно, без обратной связи прогресс в этом направлении невозможен. На сегодняшний день в гарнизоне активизирована работа по пропаганде борьбы с коррупцией. Мы проводим мероприятия различного формата: встречи, семинары, видеоконференции", – сказал он.

Следует отметить, что по итогам работы данной комиссии были получены результаты первого полугодия с уменьшением коррупционных правонарушений по сравнению с предыдущими годами.

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