Глава Минфина об игравших в казино подчиненных: Некоторые уволились по собственному желанию

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах парламента 30 июня высказался об игравших в казино подчиненных, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались у Ерулана Жамаубаева, что он думает об игравших в казино чиновниках министерства.

"В этой ситуации разбирается руководитель аппарата, он прямо отвечает за кадровые вопросы. Мы это будем рассматривать только в рамках законодательства", – заявил министр финансов.

Всего, по его словам, такая информация поступила по 25 сотрудникам.

"По всем проверим информацию и примем меры. Есть среди них и те, кто уволился по собственному желанию, и те, кого привлекли к дисциплинарной ответственности. Поэтому с каждым сотрудником провели служебное расследование и проверки и только после этого приняли решение", – отметил министр.

Ранее он ответил, что думает о критике депутатов в адрес членов правительства.

30 июня спикер Мажилиса Ерулан Жамаубаев заявил о слабой подготовленности руководителей госорганов, принимающих участие в пленарных заседаниях и заседаниях рабочих групп.