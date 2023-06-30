"Мактаарал" – "Актобе": прогноз от Айдына Кожахмета

На прошлой неделе клуб из Туркестанской области преподнес сенсацию, уйдя от поражения в Актобе на последних минутах встречи. А теперь этим же соперникам, волею зеркального календаря, предстоит вновь выяснить отношения.

Но на сей раз в Шымкенте. Хозяева полны решимости развить свой успех, а "красно-белые" едут исправлять досадную ошибку и забрать три очка.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящее противостояние.

"Мактаарал"

После прихода Кайрата Нурдаулетова на пост главного тренера "Мактаарал" явно преобразился. Чего стоит домашняя победа над "Кайратом"! После этого на выезде был обыгран еще и "Кайсар". Так что не нужно считать, что "Актобе" ждет легкая прогулка.

Еще до открытия летнего трансферного окна "хлопкоробов" покинули два легионера – Петрос Аветисян и Джуниор Кабананга уехали искать счастье в другие клубы. Также перебрался в "Окжетпес" полузащитник Даурен Жумат. Но и новобранцы в команде тоже есть. Уже присоединились к составу нападающий Серж Ньюадзи и грузинский полузащитник Лаша Парунашвили. Оба готовы выйти на поле в субботу.

"Актобе"

"Красно-белые" все еще полны решимости бороться за чемпионство, несмотря на потерю очков в прошлом туре. Все дело в том, что у "Актобе" все встречи с основными конкурентами во втором круге Казахстанской Премьер-лиги пройдут дома. И чтобы не выпасть из гонки, им необходимо победить "Мактаарал" на выезде. Сделать это вполне реально, несмотря на травмы некоторых исполнителей. Защитник Данил Пенчиков уже выбыл до конца сезона, есть определенный дискомфорт у Андерсона Ньянгбо и Элдера Сантаны. Близок к уходу и Арман Кенесов. Но и без них атака "красно-белых" выглядит мощно.

История личных встреч

До этого эти клубы между собой встречались семь раз. "Актобе" удавалось выиграть трижды, но на выезде – ни разу. Дважды матчи завершались вничью, а в прошлом году "хлопкоробы" даже победили "красно-белых". Правда, то было в Кубке Казахстана.

Прогноз на матч

Победителя матча заранее предсказать действительно очень сложно. Хозяева на подъеме, а "Актобе" имеет слишком много внутренних проблем. Несмотря на статус фаворита встречи, команда Андрея Карповича вряд ли может рассчитывать на легкую победу. Поэтому рискну предложить ставку "оба забьют – да". Мои партнеры из Parimatch оценивают эту ставку коэффициентом 1.77.