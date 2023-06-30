Читать не перечитать: скамейки с электронными книгами появились в Шымкенте

В Шымкенте цифровизация добралась и до книг. В городе возле библиотеки имени Абая появились QR-коды электронных книг. Чем они отличаются от бумажных книг, разбирался корреспондент Zakon.kz.

Инновационный проект решил внедрить коллектив библиотеки имени Абая. Таким образом они намерены повысить интерес горожан к книгам, в том числе и молодежи. Назвали его "Бір ел, бір кітап". Специалисты подготовили электронную версию книг популярных писателей и выложили на сайт. После создали QR-код и развесили все на скамейках. Пока в ассортименте электронных книг есть произведения известных казахских писателей, таких как Толен Абдиков, Спандияр Кобеев, Габит Мусрепов и Азилхан Нуршайыков. Чтобы прочитать их, достаточно иметь интернет на своем телефоне.

"Мы решили поставить QR-код на скамейках, а также поставили стенд с книгами и там на обложке книг есть QR-код. Его нужно просто просканировать, и произведение откроется у тебя в телефоне. Каждый житель нашего города может сохранить себе электронную версию на смартфон и прочитать где угодно: дома, в автобусе, по дороге на работу. Интерес у наших читателей к новому проекту достаточно высокий. Люди приходят к нам, спрашивают, как это работает, и скачивают электронную книгу себе. Нас даже теперь просят раздавать интернет, чтобы прочитать книгу, а мы читателям не отказываем", – рассказала корреспонденту Zakon.kz заведующая библиотечным отделом №10 имени Абая Гульжан Бектаева.

"Удобно, современно и практично ", – так шымкентцы отзываются о новшествах. Прочитать электронную книгу приходят жители из разных точек Шымкента. Новый проект пользуется популярностью чаще всего среди многодетных семей и пенсионеров.

"Я живу в 30 минутах ходьбы от библиотеки. Прихожу сюда вместе с внуками прочитать электронную книгу. Это очень удобно. Раз просканировал QR-код и все, у тебя на телефоне есть книга. Самый большой плюс заключается в том, что все произведения на казахском. У нас в семье 9 человек, 4 из них – мои внуки. Вот, в летнее время, вечером выбираемся и устраиваем здесь небольшой книжный час, чтобы дети не забывали читать. Это очень удобно", – рассказывает пенсионерка Бибисара Сейдрасул.

Среди книгоманов есть и молодежь Шымкента. По словам подрастающего поколения, сейчас аудио и электронные книги востребованы больше, чем бумажные. Онлайн-книгу можно будет прочитать через свой смартфон, а аудиоверсию послушать, занимаясь параллельно другими делами.

"Я живу от библиотеки недалеко. Недавно узнала о таких современных скамейках с электронными книгами. Очень классно, что государство заботится о том, чтобы наша молодежь читала книги. Сама я люблю читать книги и прививаю любовь к чтению своим детям, думаю, это важно для развития Казахстана", – говорит жительница Шымкента Алтынай Архабаева.

Помимо проекта с QR-кодом сотрудники библиотеки имени Абая открыли Telegram-канал, где публикуют произведения на казахском языке в электронной версии. На канале появляются также книги, изданные малым тиражом. Каждый желающий может бесплатно зарегистрироваться и прочитать их.