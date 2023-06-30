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Костанайцев пытались завербовать для участия в конфликте в Украине

Костанайцев пытались завербовать для участия в конфликте в Украине Фото: официальное интернет представительство президента Украины
Прокуратура Костанайской области обратилась к жителям региона в связи с вооруженным конфликтом между Россией и Украиной, сообщает Zakon.kz.

В последнее время в социальных сетях активно размещают материалы (публикации, видеосюжеты, посты, комментарии) относительно конфликта между Россией и Украиной.

"При этом отдельные из них сопровождаются призывами к участию граждан Казахстана в конфликте, умышленными провокационными высказываниями и заведомо ложной информацией с признаками разжигания национальной розни, оскорбления национальной чести и достоинства граждан обеих сторон".  Прокуратура Костанайской области

Как отметили в ведомстве, некоторые пользователи социальных сетей, в том числе из числа граждан Казахстана, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны.

"Более того, на территории нашей области зафиксированы попытки рекрутинга местного населения на территорию Российской Федерации для участия в вооруженном конфликте на Украине", – рассказали в прокуратуре.

Данные действия запрещены Конституцией Казахстана, общепризнанными международно-правовыми документами, участницей которых является наша страна.

Прокуратура призывает не поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы в средствах массовой информации и социальных сетях.

"Умышленное неправомерное участие гражданина Казахстана в военных действиях на территории иностранного государства, а равно умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни, публичные призывы к нарушению целостности Казахстана, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций являются уголовно-наказуемыми деяниями (статьи 172, 174, 180 УК РК) и влекут лишение свободы до 10 лет", – разъяснили в ведомстве. 

Казахстанцев предупреждают, что согласно статье 274 УК РК за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, в том числе с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, предусмотрено лишение свободы до семи лет.

"На основании изложенного призываем граждан и средства массовой информации, пользователей социальных сетей воздерживаться от совершения любых приведенных выше правонарушений, не допускать и предупреждать подобные провокационные высказывания и призывы".  Прокуратура Костанайской области

26 мая прокурор Кызылординской области Нурлан Бижанов обратился к жителям региона из-за призывов к вооруженным конфликтам за границей.

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