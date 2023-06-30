Минюст расширил перечень нормативных правовых актов, которые не подлежат регистрации в органах юстиции

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Министр юстиции приказом от 26 июня 2023 года утвердил "Перечень нормативных правовых актов, не подлежащих государственной регистрации в органах юстиции", сообщает Zakon.kz.

К действовавшему ранее перечню добавлены: Нормативные правовые акты, регулирующие внутриведомственную деятельность государственных органов и организаций, находящихся в их ведении, субъектов квазигосударственного сектора, органов местного самоуправления, национальных операторов, и не затрагивающие интересы третьих лиц.

Нормативные правовые акты о присвоении, наименовании и переименовании административно-территориальных единиц, составных частей, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований.

Нормативные правовые акты местных представительных органов о дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан Республики Казахстан при амбулаторном лечении бесплатно и (или) на льготных условиях.

Нормативные правовые акты о реализации пилотных проектов в сфере оказания государственных услуг.

Нормативный правовой акт по утверждению Реестра государственных услуг.

Нормативные правовые акты об утверждении (определении, установлении) квот, лимитов, цен, тарифов, тарифных ставок, норм, нормативов, размеров, в том числе их предельных либо минимальных значений, которые определяются на основании соответствующих правил, методик либо других нормативных правовых актов.

Нормативные правовые акты об утверждении нормативных технических документов.

Нормативные правовые акты об утверждении, распределении и размещении государственного образовательного заказа. Также не подлежат государственной регистрации следующие НПА (они вошли в новый перечень наряду с вышеперечисленными): Нормативные правовые акты, имеющие пометки "Для служебного пользования", "Без опубликования в печати", "Не для печати", нормы которых регулируют внутриведомственную деятельность и не затрагивают интересы третьих лиц.

Нормативный правовой акт по утверждению Единой бюджетной классификации Республики Казахстан.

Нормативный правовой акт по утверждению таблицы распределения поступлений бюджета между уровнями бюджетов, контрольным счетом наличности Национального фонда Республики Казахстан, Фондом компенсации потерпевшим, Фондом поддержки инфраструктуры образования и бюджетами государств – членов Евразийского экономического союза.

Нормативный правовой акт по утверждению классификатора перечня товаров (работ, услуг) государственных учреждений, содержащихся за счет республиканского или местного бюджетов, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении.

Нормативный правовой акт по утверждению инструкции по составлению сведений о сети, штатах, контингентах.

Нормативные правовые акты о предоставлении подъемного пособия и социальной поддержки для приобретения или строительства жилья специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты.

Нормативные правовые акты по утверждению схем пастбищеоборотов, а также плана по управлению пастбищами и их использованию.

Нормативные правовые акты по установлению публичных сервитутов.

Нормативные правовые акты по утверждению правил о порядке и условиях размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования, разработанных на основании нормативного правового акта уполномоченного центрального государственного органа и не содержащих дополнительных норм права.

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