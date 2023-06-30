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Минюст расширил перечень нормативных правовых актов, которые не подлежат регистрации в органах юстиции

Минюст расширил перечень НПА, не подлежащих госрегистрации в органах юстиции Фото: pexels
Министр юстиции приказом от 26 июня 2023 года утвердил "Перечень нормативных правовых актов, не подлежащих государственной регистрации в органах юстиции", сообщает Zakon.kz.

К действовавшему ранее перечню добавлены:

  • Нормативные правовые акты, регулирующие внутриведомственную деятельность государственных органов и организаций, находящихся в их ведении, субъектов квазигосударственного сектора, органов местного самоуправления, национальных операторов, и не затрагивающие интересы третьих лиц.
  • Нормативные правовые акты о присвоении, наименовании и переименовании административно-территориальных единиц, составных частей, а также уточнении и изменении транскрипции их наименований.
  • Нормативные правовые акты местных представительных органов о дополнительном предоставлении гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий, отдельным категориям граждан Республики Казахстан при амбулаторном лечении бесплатно и (или) на льготных условиях.
  • Нормативные правовые акты о реализации пилотных проектов в сфере оказания государственных услуг.
  • Нормативный правовой акт по утверждению Реестра государственных услуг.
  • Нормативные правовые акты об утверждении (определении, установлении) квот, лимитов, цен, тарифов, тарифных ставок, норм, нормативов, размеров, в том числе их предельных либо минимальных значений, которые определяются на основании соответствующих правил, методик либо других нормативных правовых актов.
  • Нормативные правовые акты об утверждении нормативных технических документов.
  • Нормативные правовые акты об утверждении, распределении и размещении государственного образовательного заказа.

Также не подлежат государственной регистрации следующие НПА (они вошли в новый перечень наряду с вышеперечисленными):

  • Нормативные правовые акты, имеющие пометки "Для служебного пользования", "Без опубликования в печати", "Не для печати", нормы которых регулируют внутриведомственную деятельность и не затрагивают интересы третьих лиц.
  • Нормативный правовой акт по утверждению Единой бюджетной классификации Республики Казахстан.
  • Нормативный правовой акт по утверждению таблицы распределения поступлений бюджета между уровнями бюджетов, контрольным счетом наличности Национального фонда Республики Казахстан, Фондом компенсации потерпевшим, Фондом поддержки инфраструктуры образования и бюджетами государств – членов Евразийского экономического союза.
  • Нормативный правовой акт по утверждению классификатора перечня товаров (работ, услуг) государственных учреждений, содержащихся за счет республиканского или местного бюджетов, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении.
  • Нормативный правовой акт по утверждению инструкции по составлению сведений о сети, штатах, контингентах.
  • Нормативные правовые акты о предоставлении подъемного пособия и социальной поддержки для приобретения или строительства жилья специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, государственным служащим аппаратов акимов сел, поселков, сельских округов, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты.
  • Нормативные правовые акты по утверждению схем пастбищеоборотов, а также плана по управлению пастбищами и их использованию.
  • Нормативные правовые акты по установлению публичных сервитутов.
  • Нормативные правовые акты по утверждению правил о порядке и условиях размещения наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах, в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования, на открытом пространстве за пределами помещений вне населенных пунктов и вне полосы отвода автомобильных дорог общего пользования, разработанных на основании нормативного правового акта уполномоченного центрального государственного органа и не содержащих дополнительных норм права.
  • Нормативные правовые акты по утверждению объемов трансфертов общего характера.

Приказ вводится в действие 10 июля 2023 года.

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