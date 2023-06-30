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Цены на социально значимые продукты в Казахстане снизились впервые за полтора года

Цены на социально значимые продукты в Казахстане начали снижаться впервые за полтора года Фото: Zakon.kz
Впервые за полтора года цены на социально значимые продовольственные товары в РК снизились в недельном выражении – правда, совсем незначительно, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики 30 июня, за последнюю неделю стоимость социально значимых товаров упала на 0,1%. Такого не происходило уже полтора года. В годовом выражении цены выросли на 9,1%.

По информации статистиков, за последнюю неделю в Казахстане подешевели такие социально значимые продукты, как подсолнечное масло, гречка, лук, картофель, яйца, соль, сахар, мука. Выросли в цене морковь (сразу на 3%), капуста, говядина, хлеб, молоко, творог. Не изменились цены на курятину и макароны.

Цены на социально значимые продукты в Казахстане начали снижаться впервые за полтора года

Инфографика Бюро национальной статистики

Ранее Бюро национальной статистики сообщало, что цены на социально значимые продукты с начала года выросли на 9,3%.

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