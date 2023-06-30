"КазТрансОйл" с начала года отправил 290 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию

С начала 2023 года АО "КазТрансОйл" отправило 290 тысяч тонн нефти из Казахстана по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" на пункт сдачи "Адамова застава" для дальнейшей переправки в Германию, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в департаменте по связям с общественностью и внутренним коммуникациям АО "КазТрансОйл" 30 июня, в декабре 2022 года компания направила годовую заявку на транспортировку 1,2 млн тонн казахстанской нефти в Германию в 2023 году. "Черное золото" из РК в ФРГ направляют по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть".





"Транзит нефти осуществляется в рамках соответствующего соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года. АО "КазТрансОйл" подтверждает наличие технической возможности для транспортировки 1,2 млн тонн казахстанской нефти по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", – подчеркнули в акционерном обществе.

В "КазТрансОйле" добавили, что фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний.

В апреле тогдашний министр энергетики Болат Акчулаков сообщал, что Казахстан планировал поставить в Германию 20 тысяч тонн нефти. ФРГ переходит на казахстанскую нефть в связи с санкциями против РФ.