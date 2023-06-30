Токаев: Люди не видят конкретных результатов и положительных изменений в работе полиции

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании коллегии МВД отметил, что полицию страны перевели на сервисную модель деятельности, но простые казахстанцы этого пока не почувствовали, сообщает Zakon.kz.

Как отметил глава государства на заседании коллегии Министерства внутренних дел 30 июня, сейчас в Казахстане внедряют сервисную модель деятельности полиции. Запуск пилотных проектов помог оптимизировать работу подразделений, тесно взаимодействующих с гражданами. Президент отметил, что в стране приняли конкретные меры, направленные на внедрение принципа "Полиция в шаговой доступности".

"Набранные темпы ни в коем случае не следует замедлять. Мы не должны ограничиваться результатами, достигнутыми в рамках пилотного проекта. Но, откровенно говоря, о сервисной модели деятельности полиции известно только специалистам. Об этом свидетельствует и то, что обычные граждане и представители общественности не высказываются по этому вопросу. Значит, люди не видят конкретных результатов и положительных изменений", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что в фокусе особого внимания должно быть и досудебное производство. Это отдельный вид государственной службы в правоохранительной сфере со своим внутренним уставом и правилами, напомнил Касым-Жомарт Токаев. Глава государства призвал полицию избавляться от лишней бюрократии.





"Избавление от излишней бюрократии сэкономит ваши время и силы, чтобы вы могли сосредоточиться на реальном решении насущных проблем людей. Нашим гражданам нужны не формальные отчеты, а ощутимые изменения в вашей работе и конкретные результаты. Именно в этом заключается суть сервисной модели, ключевые подходы которой должны быть внедрены во все аспекты и сферы вашей деятельности". Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Глава государства на заседании коллегии также отметил, что никаких поблажек в отношении мошенников не должно быть.