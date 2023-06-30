Президент о бытовом насилии: Статистика неутешительная

На коллегии МВД РК 30 июня президент Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме бытового насилия в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

"Особое внимание следует уделить повышению эффективности работы по профилактике семейно-бытового насилия. Я заслушал доклад. В принципе, подходы правильные, поэтому данную работу надо продолжить. Но статистика неутешительная. За последние два с половиной года домашними агрессорами совершено 300 убийств. Зарегистрировано 878 фактов причинения тяжкого и 808 фактов – среднего вреда здоровью. К административной ответственности за правонарушения в этой сфере привлечено более 37 тысяч лиц", – озвучил глава государства.

По его словам, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходима комплексная профилактическая работа, где основная роль отводится участковым инспекторам полиции.

"Как показывает практика, при принятии своевременных мер большинства преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых конфликтов, можно избежать, а это значит – сохранить чью-то жизнь и здоровье. В конце концов, от этого зависит моральное состояние нашего общества. Общество ожидает от вас эффективной и планомерной работы по противодействию семейно-бытовому насилию. Данный вопрос критически важен для построения справедливого государства", – продолжил Токаев.

Он добавил, что корни многих социальных болезней, в том числе и преступности, зачастую берут начало в неблагополучных семьях, в которых атмосфера насилия деформирует сознание и психику детей.

"Поэтому органы правопорядка могут и должны играть ключевую роль в трансформации системы ценностей и моделей поведения людей, то есть роль МВД ни в коем случае нельзя преуменьшать. Ваш вклад должен быть абсолютно значимым", – резюмировал президент.

На коллегии глава государства также поднимал вопросы дорожной безопасности и правового ликбеза молодого поколения.