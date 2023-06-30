О применении пыток со стороны полицейских высказался Токаев
Президент подчеркнул, что сотрудники полиции должны с уважением относиться к законопослушным гражданам, в то время как с нарушителями порядка следует говорить строго с позиции закона.
"В ходе следственных действий абсолютно недопустимо применение насилия, пыток и других запрещенных методов. Каждый страж порядка должен это четко усвоить. Только неукоснительное следование этим требованиям в повседневной работе может обеспечить высокое доверие населения".Касым-Жомарт Токаев
При этом он отметил, что и со стороны граждан должно проявляться уважение к сотрудникам правоохранительных органов.
"В глазах общества полиция должна восприниматься как надежная защита, опора, сила, предотвращающая преступления и обеспечивающая четкое исполнение закона. Однако приходится с сожалением констатировать, что сегодня имидж и авторитет полиции среди населения не соответствуют этому идеалу".Касым-Жомарт Токаев
По его словам, такие действия, как неподчинение сотрудникам правоохранительных органов, угрозы или применение силы в отношении их, должны решительно пресекаться.
"Нарушители закона не должны оставаться безнаказанными".Касым-Жомарт Токаев
Ранее президент высказался о смертельных дорожно-транспортных происшествиях. По его данным, за последние три года количество ДТП выросло на 9%, в них погибли свыше 6,5 тыс. граждан, более 55 тыс. получили травмы. По сути, как отметил Касым-Жомарт Токаев, "мы ежегодно теряем крупные населенные пункты".