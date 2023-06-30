Смертельная давка на фестивале: рэпера Трэвиса Скотта не привлекут к уголовной ответственности

Рэпер выступал на музыкальном фестивале Astroworld в 2021 году, когда в давке погибли 10 человек. Стало известно, что исполнителя не будут привлекать к уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Рэпер Трэвис Скотт не будет привлечен к уголовной ответственности за смертельную давку в толпе во время его концерта. С таким решением выступило судебное жюри в штате Техас, сообщает Sky News.



32-летний Скотт выступал на музыкальном фестивале Astroworld в Хьюстоне, штат Техас, в 2021 году. Во время выступления в толпе начался хаос и в давке погибли 10 человек.

Адвокат рэпера Кент Шаффер подтвердил, что судебное жюри решило не предъявлять рэперу никаких уголовных обвинений, связанных с этим событием.

Полиция и федеральные чиновники расследовали, были ли приняты достаточные меры безопасности Скоттом, организаторами концерта Live Nation и другими лицами.



Шаффер сказал, что он сочувствует погибшим на фестивале и их семьям, но сам Скотт не несет ответственности, а выдвижение уголовных обвинений "не облегчит их боль". Скотт ранее заявлял, что не знал, что фанаты пострадали во время давки.

"Только через несколько минут после шоу я понял, что именно произошло. Даже после шоу вы просто слышите что-то, но я не знал точных деталей. И даже в тот момент ты думаешь: "Подождите, что?". Люди теряют сознание, на концертах случается всякое". Трэвис Скотт

Самой молодой жертвой давки был девятилетний Эзра Блаунт. Возраст остальных погибших варьировался от 14 до 27 лет. Около 300 человек получили медицинскую помощь на месте проведения фестиваля, 13 человек госпитализировали.

Несмотря на отсутствие уголовного обвинения, Трэвису Скотту предъявили многочисленные гражданские иски.