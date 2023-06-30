Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В двух районах Алматы временно отключат холодную воду

В двух районах Алматы временно отключат холодную воду Фото: Zakon.kz
В Алмалинском и Бостандыкском районах Алматы 4 июля временно отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

По информации ГКП "Алматы су",  4 июля с 9:00 до 20:00 будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения. 

Холодной воды не будет:

в Бостандыкском районе в контуре улиц – Байтурсынова – Тимирязева – Желтоксан – Абая, в мкр. Керемет;

в Алмалинском районе в следующих контурах: пр. Абая – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Наурызбай батыра; пр. Абая – ул. Курмангазы – ул. Наурызбай батыра – ул. Муратбаева; ул. Гоголя – пр. Жибек жолы – пр. Сейфуллина – ул. Чайковского.

Читайте также

Семь лет запросил прокурор за убийство сына ректора КазНУ

О применении пыток со стороны полицейских высказался Токаев

Президент рассказал, как должны вести себя полицейские при провокациях

Анастасия Стативкина
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане утвердили новые правила работы торговых рынков
В Казахстане утвердили новые правила работы торговых рынков
Полиция расследует появление надписи в подъезде одного из домов Атырау
Полиция расследует появление надписи в подъезде одного из домов Атырау
Кому нелегко придется в июле рассказали астрологи
Кому придется нелегко в июле, рассказали астрологи
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 29 июня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления