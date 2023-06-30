В двух районах Алматы временно отключат холодную воду

В Алмалинском и Бостандыкском районах Алматы 4 июля временно отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

По информации ГКП "Алматы су", 4 июля с 9:00 до 20:00 будут проводиться плановые работы на сетях водоснабжения.

Холодной воды не будет:

в Бостандыкском районе в контуре улиц – Байтурсынова – Тимирязева – Желтоксан – Абая, в мкр. Керемет;

в Алмалинском районе в следующих контурах: пр. Абая – ул. Гоголя – пр. Абылай хана – ул. Наурызбай батыра; пр. Абая – ул. Курмангазы – ул. Наурызбай батыра – ул. Муратбаева; ул. Гоголя – пр. Жибек жолы – пр. Сейфуллина – ул. Чайковского.