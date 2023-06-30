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Почему отменили салют на День столицы, рассказал Женис Касымбек

Почему отменили салют на День столицы, рассказал Женис Касымбек Фото: wikimedia
Аким Астаны Женис Касымбек 30 июня в СЦК ответил на вопрос журналистов о том, почему отменен фейерверк на День столицы и не связано ли это с тем, что праздник ассоциируется с личностью первого президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По словам столичного акима, отмена салюта никак не связана с какими-либо ассоциациями.

"В этом году на День столицы мы не планировали проводить никаких салютов. Никаких ассоциаций с тем, что вы говорите (личностью первого президента РК. – Прим. ред.), нет. Просто общественность города тоже этого не просит, поэтому не проводится фейерверк".Женис Касымбек

В акимате Астаны 29 июня сообщили, что в 2023 году салюта на День столицы не будет.

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Однако, как отметили в столичном акимате, к 25-летию города планируется провести более 100 мероприятий. Порядка 90 из них – бесплатные для всех горожан и гостей столицы.

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Астана Касымбек Женис
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