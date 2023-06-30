Почему отменили салют на День столицы, рассказал Женис Касымбек

Аким Астаны Женис Касымбек 30 июня в СЦК ответил на вопрос журналистов о том, почему отменен фейерверк на День столицы и не связано ли это с тем, что праздник ассоциируется с личностью первого президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По словам столичного акима, отмена салюта никак не связана с какими-либо ассоциациями.

"В этом году на День столицы мы не планировали проводить никаких салютов. Никаких ассоциаций с тем, что вы говорите (личностью первого президента РК. – Прим. ред.), нет. Просто общественность города тоже этого не просит, поэтому не проводится фейерверк". Женис Касымбек

В акимате Астаны 29 июня сообщили, что в 2023 году салюта на День столицы не будет.

Материал по теме Как в Астане отметят 25-летие столицы: опубликован план мероприятий

Однако, как отметили в столичном акимате, к 25-летию города планируется провести более 100 мероприятий. Порядка 90 из них – бесплатные для всех горожан и гостей столицы.