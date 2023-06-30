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На КТК ввели в эксплуатацию третий выносной причал после планового ремонта

На КТК ввели в эксплуатацию третий выносной причал после планового ремонта Фото: cpc.ru
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) ввел в эксплуатацию третий выносной причал после планового ремонта, сообщает Zakon.kz.

26 июня на морском терминале КТК завершилась плановая замена плавучих шлангов выносного причального устройства ВПУ-3.

"В ходе операции при обеспечении всех мер промышленной и экологической безопасности от ВПУ были отсоединены внешний и внутренний рукава (плавучие гибкие шланговые соединения), демонтированы все запланированные к замене три шланга, два морских разрывных соединения, два компенсатора; выполнен обратный монтаж всего оборудования", – говорится в сообщении. 

Как отметили в компании, гидравлические испытания системы ВПУ-3 после ремонта проведены успешно.

"Использованная при указанной процедуре вода была погружена в танкер 30 июня для дальнейшей утилизации в соответствии с требованиями экологической безопасности", – рассказали в компании. 

В настоящее время ВПУ-3 работает в штатном режиме, осуществляется погрузка нефти.

29 мая на морском терминале КТК начали плановую замену плавучих шлангов выносного причального устройства ВПУ-3. 

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