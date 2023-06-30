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Токаев обратился к полицейским: Вы круглые сутки находитесь на страже порядка

Токаев обратился к полицейским: Вы круглые сутки находитесь на страже порядка Фото: polisia.kz
На заседании коллегии МВД 30 июня президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал, что в системе государственного управления Министерству внутренних дел отведена особая роль. Охрана общественного порядка, борьба с преступностью – крайне важные задачи, сообщает Zakon.kz.

По его словам, их реализация напрямую влияет на безопасность граждан и государства в целом.

"Служба в правоохранительных органах – очень непростое дело, зачастую приходится работать и днем, и ночью. В вашей работе есть и риски, и угрозы. Вы круглые сутки находитесь на страже порядка – это требует высочайшей самоотверженности и выносливости. Те, кто попал в беду, в первую очередь обращаются за помощью в полицию, ведь вы являетесь представителями государства и власти. Люди верят, что вы защитите их. Другими словами, на вас постоянно лежит огромная ответственность". Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что эффективная работа полиции крайне важна для общества и государства в целом.

"Все общество должно всячески поддерживать стражей порядка, и эту поддержку мы обязательно будем оказывать. Профессия полицейского должна стать одной из самых уважаемых в обществе, а сами сотрудники полиции должны честно и безупречно служить своей стране и народу. Поэтому особое внимание следует уделять совершенствованию работы органов внутренних дел". Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент сказал, что лучшим сотрудникам полиции следует оказывать поддержку.

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МВД РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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