Токаев о легализации иностранных авто: Эту работу надо продолжать

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 30 июня на заседании коллегии Министерства внутренних дел, заявил, что ситуацию на дорогах усугубил также беспорядочный ввоз в страну иностранных машин, которые ездили без должной регистрации, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, их водители грубо, а зачастую безнаказанно, нарушали правила дорожного движения.

"Чтобы вернуть их в правовое поле, по моему поручению проводится легализация этих автомобилей. Сейчас я заслушал краткие доклады, работа проводится, сделано немало. Но, в принципе, эту работу надо продолжать. Самое главное – не повторять ошибки". Касым-Жомарт Токаев

Токаев считает, что причина массового ввоза в страну таких машин кроется в непродуманных решениях уполномоченных государственных органов.

"Сейчас мы вынуждены исправлять ранее допущенные ошибки, в том числе и Министерством внутренних дел. Более того, образовались криминальные схемы ввоза иностранных автомашин и постановки их на учет с участием сотрудников полиции. Подобным беззакониям, бросающим тень на всю правоохранительную систему, не должно быть места в справедливом и правовом государстве". Касым-Жомарт Токаев

Поэтому, как отметил глава государства, правоохранительным органам в тесном партнерстве с профильными специалистами и гражданскими активистами нужно предметно заниматься этим вопросом.

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