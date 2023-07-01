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Город офисных работников: как выглядят улицы летней Астаны

Казахстан Астана лето сезон отдых работа Фото: Zakon.kz
Чем отличается лето в Астане, как живет город и какие характерные признаки теплого сезона можно увидеть на улицах. Представляем летний день столицы в фотографиях корреспондентов Zakon.kz.

Лето – время отпусков, долгих прогулок и пикников. Но Астана успешно опровергает это утверждение. Днем улицы города пустеют, активность можно наблюдать только у крупных административных зданий.

Казахстан Астана лето сезон отдых работа

Фото: Zakon.kz

Здесь сотрудники госорганов, компаний и организаций привычно спешат на рабочие места, подтверждая звание Астаны – города офисных работников.

Казахстан Астана лето сезон отдых работа

Фото: Zakon.kz

Лето в Астане – сезон ремонтов. Город наводняют трактора, экскаваторы и прочая спецтехника.

Казахстан Астана лето сезон отдых работа

Фото: Zakon.kz

Характерный признак столичного лета – перекопанные дороги и тротуары, команды рабочих, перекладывающих брусчатку.

Казахстан Астана лето сезон отдых работа

Фото: Zakon.kz

Даже газоны и клумбы активно ремонтируют.

Казахстан Астана лето сезон отдых работа

Фото: Zakon.kz

Самый распространенный вид отдыхающих в столице – сотрудники "зеленстроя" и коммунальных служб, проводящие короткий перерыв в тени.

Казахстан Астана лето сезон отдых работа

Фото: Zakon.kz

Счастливые потомки огромной офисной армии проводят время на комфортных игровых площадках под присмотром воспитателей детских садов.

Казахстан Астана лето сезон отдых работа

Фото: Zakon.kz

Даже отдыхающие в парках и скверах жители столицы чем-то заняты или куда-то торопятся.

Казахстан Астана лето сезон отдых работа

Фото: Zakon.kz

Но есть и приятные исключения. Редкий вид жителей и гостей города – люди, которые никуда не спешат и наслаждаются теплыми деньками короткого северного лета.

Казахстан Астана лето сезон отдых работа

Фото: Zakon.kz

Всем, кто оказался этим летом в Астане, стоит попытаться провести время под солнечными лучами. В ближайшие дни синоптики обещают в столице пасмурную погоду и дожди.

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