Город офисных работников: как выглядят улицы летней Астаны
Лето – время отпусков, долгих прогулок и пикников. Но Астана успешно опровергает это утверждение. Днем улицы города пустеют, активность можно наблюдать только у крупных административных зданий.
Фото: Zakon.kz
Здесь сотрудники госорганов, компаний и организаций привычно спешат на рабочие места, подтверждая звание Астаны – города офисных работников.
Фото: Zakon.kz
Лето в Астане – сезон ремонтов. Город наводняют трактора, экскаваторы и прочая спецтехника.
Фото: Zakon.kz
Характерный признак столичного лета – перекопанные дороги и тротуары, команды рабочих, перекладывающих брусчатку.
Фото: Zakon.kz
Даже газоны и клумбы активно ремонтируют.
Фото: Zakon.kz
Самый распространенный вид отдыхающих в столице – сотрудники "зеленстроя" и коммунальных служб, проводящие короткий перерыв в тени.
Фото: Zakon.kz
Счастливые потомки огромной офисной армии проводят время на комфортных игровых площадках под присмотром воспитателей детских садов.
Фото: Zakon.kz
Даже отдыхающие в парках и скверах жители столицы чем-то заняты или куда-то торопятся.
Фото: Zakon.kz
Но есть и приятные исключения. Редкий вид жителей и гостей города – люди, которые никуда не спешат и наслаждаются теплыми деньками короткого северного лета.
Фото: Zakon.kz
Всем, кто оказался этим летом в Астане, стоит попытаться провести время под солнечными лучами. В ближайшие дни синоптики обещают в столице пасмурную погоду и дожди.