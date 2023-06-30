Более 200 человек трудоустроены благодаря крупному предприятию в Акмолинской области

В пос. Максимовка Сандыктаукого района на предприятии ТОО "Свободное" трудятся люди из разных уголков Казахстана, так как здесь они получают стабильную заработную плату и бесплатное жилье. Хозяйство занимается выращиванием зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство.

Но это не единственная причина, по которой люди из южных и других регионов приезжают на постоянное место жительства в поселок Акмолинской области. Главное, что бросается в глаза гостей села, идеальные дороги, поселок полностью асфальтирован. В Максимовке есть все условия для качественной жизни сельчан: новая баня, сквер, современное кафе, школа, детский сад и Дом культуры.

Фото: Алма Байгужина

Как сообщил руководитель ТОО "Свободное" Александр Закусилов, 70% сотрудников предприятия – не местные жители, а те, кто переехал в поселок и трудоустроился.

"В нашем ТОО 30% коренных жителей села Максимовка, многие приезжают из других регионов, трудоустраиваются, получают жилье и остаются на постоянное место жительства. Мы предоставляем своим работникам все условия: своевременную заработную плату, бесплатное жилье в новых современных домах. На сегодняшний день имеется 10 домов из 20 квартир, которые обеспечены центральным водоснабжением, печью длительного горения, во всех домах новая мебель. Жилье получают практически все работники нашего предприятия, на этой улице живут животноводы, механизаторы, электрики, мастера разных профилей и разнорабочие. Молодым семьям выделяем квартиры, аренды домов нет, оплачивают только за коммунальные услуги. Также для работников ТОО в нашем поселке запущено общежитие. Планируем оказывать поддержку сельчанам, в селе имеются ветхие дома, будем их сносить и строить новые". Александр Закусилов

В поселке проделана большая работа, направленная на благосостояние сельчан, однако работа по развитию продолжается. Как сообщил аким сельского округа, государство оказывает колоссальную поддержку в данном направлении.

"Наш поселок привлекает условиями трудоустройства. Помимо этого, мы работаем над дальнейшим его процветанием, а точнее – планируем провести капитальный ремонт нашего сквера, чтобы горожане могли качественно проводить досуг. Благодаря программе "Ауыл – Ел бесігі" в Максимовке проведен капитальный ремонт дома культуры, а также положен новый качественный асфальт, дороги радуют автовладельцев. Сфера культуры на особом контроле. К следующему празднику Победы нацелены завершить работы по созданию памятника, посвященного 9 Мая. Совместно с акиматом Сандыктауского района запланировано построить детскую игровую площадку на территории средней школы, тем самым создать условия всем категориям населения", – поделился планами аким Максимовского сельского округа Ербол Атыгаев.

Молодежь поселка ведет здоровый образ жизни, для этого созданы условия. Новая ледовая арена позволяет заниматься хоккеем, ее построили владельцы ТОО "Свободное", здесь проводятся все спортивные мероприятия Сандыктауского района по хоккею, фигурному катанию, а также молодежь проводит время, катаясь на коньках. Как сообщили сотрудники сооружения, хоккейная команда поселка заняла второе почетное место на республиканских соревнованиях. Безусловно, эта победа стала возможна благодаря тем условиям, которые были созданы для команды.

Фото: Алма Байгужина

Культурная жизнь поселка активно развивается. Помимо нового дома культуры, сельчане посещают музей с интересными экспонатами, раскрывающими историю разных эпох. Духовная составляющая не остается в стороне, местными предпринимателями пять лет назад был построен храм. По словам акима сельского округа, в будущем в селе появится и мечеть.

В целом, за последние пять лет благодаря привлекательным условиям трудоустройства и достойного качества жизни в пос. Максимовка прибыло порядка 30 семей, которые успешно реализуют свой потенциал.

Алма Байгужина