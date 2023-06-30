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Актер из сериала "Игра в кальмара" запросил 1 млн долларов за эпизод в новом сезоне

главный актер "Игры в кальмара" Фото: wikimedia
Южнокорейский актер Ли Джон-Джэ, сыгравший главную роль в популярном телесериале "Игра в кальмара", запросил 1 млн долларов за один эпизод. Дата выхода второго сезона сериала пока неизвестна, сообщает Zakon.kz.

13 июня Netflix анонсировала второй сезон популярного телесериала "Игра в кальмара", а также назвала новый актерский состав.

Сообщается, что главный герой первого сезона Ли Джон-Джэ запросил более 1 млн долларов за эпизод, и Netflix не может позволить себе проигнорировать его просьбу. В первом сезоне актер получал 255 тыс. долларов за серию.

На момент начала съемок он считался одним из самых высокооплачиваемых актеров Кореи, а после ошеломительного успеха сериала стал популярным и за пределами своей страны. 

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Данияр Кунафин
Южная Корея
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