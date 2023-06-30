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Сотрудникам госпредприятия в ЗКО дали реальные сроки за хищение 162 млн тенге

Двум сотрудникам госпредприятия дали реальные сроки за хищение бюджетных средств в ЗКО Фото: Zakon.kz
Теректинский районный суд Западно-Казахстанской области вынес приговор должностным лицам государственного предприятия "Теректі-таза су", сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Антикоррупционной службе 30 июня, по решению суда директора предприятия осудили на 7,5 лет, а главного бухгалтера – на семь лет лишения свободы.

"Оба обвинялись в хищении бюджетных средств в сумме 162 млн тенге путем излишнего перечисления заработной платы себе и работникам организации, а также необоснованного перечисления бюджетных средств за фактически не выполненные работы поставщикам", – говорится в сообщении Антикора.

Осужденных также пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и квазигосударственном секторе.

В конце июня хищение 830 млн тенге выявили в ТОО "Богатырь-Көмір".

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