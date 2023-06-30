Аким: За два года в Астане будет построено 40 школ

В Астане за два года планируют построить 40 школ. На данный момент ведется строительство 14 школ, 11 из них будут сданы в эксплуатацию в течение нового учебного года. Кроме того, по поручению главы государства в рамках нацпроекта "Комфортная школа" будет построено еще 24 школы.

Об этом на брифинге в СЦК сообщил аким Астаны Женис Касымбек:



"Ежегодно в городе растет количество населения как за счет внутренней миграции, так и рождаемости. К примеру, если школу оканчивают в среднем 8-10 тыс. учащихся, то в первый класс приходят 24-25 тыс. детей. Для охвата ученическими местами ведем системную работу по строительству школ. В течение нового учебного года свои двери откроют 11 школ. В рамках нацпроекта "Комфортная школа" создадим почти 90 тыс. ученических мест (в две смены)".

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Школы строят во всех районах, в том числе в жилых массивах. Из 11 школ, которые будут сданы в течение нового учебного заведения, девять будут расположены в районах Алматы, Байконыр, Есиль.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Кроме того, в рамках нацпроекта "Комфортная школа" в густонаселенных районах Есиль и Нура будет построено 15 школ. Так, только за "Хан-Шатыром" в рамках данной программы планируется построить три школы, они позволят создать 12 тыс. ученических мест (в две смены).