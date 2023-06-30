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Казахстан занял 37 место в рейтинге мировой конкурентоспособности

Казахстан занял 37 место в рейтинге мировой конкурентоспособности Фото: unsplash
20 июня 2023 года Центр по изучению мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента (IMD, Лозанна, Швейцария) объявил результаты Рейтинга мировой конкурентоспособности 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Рейтинг IMD является результатом комплексного исследования, в котором оцениваются следующие факторы: "Экономическая деятельность", "Эффективность правительства", "Эффективность бизнеса" и "Инфраструктура".

В 2023 году в исследовании оценены 64 страны мира. Впервые включен Кувейт. Лидирующую позицию в рейтинге занимает Дания. Следом за Данией в топ-5 стран входят Ирландия, Швейцария, Сингапур и Нидерланды.

По результатам исследования 2023 года Республика Казахстан заняла 37 место c результатом 66,11 балла, поднявшись на шесть пунктов по сравнению с рейтингом 2022 года.

Казахстан опережает такие страны, как Кувейт (38 место), Португалия (39 место) и Индия (40 место).

Казахстан занял 37 место в рейтинге мировой конкурентоспособности

Фото: economy.kz

В текущем году отмечается улучшение позиций страны в разрезе всех факторов, и только по фактору "Инфраструктура" наблюдается ухудшение (снижение с 46 на 47 место).

По фактору "Экономическая деятельность" Казахстан занял 57 место, поднявшись на одну позицию. Улучшение объясняется значительным повышением позиций в разрезе следующих субфакторов:

  • "Международная торговля" – 46 место (рост на 15 пунктов), что объясняется профицитом текущего счета платежного баланса (3,7% от ВВП, в 2022 году – дефицит в 2,97% от ВВП) и улучшением Индекса условий торговли (рост единицы стоимости экспорта к единице стоимости импорта), по которому наблюдается повышение позиции страны с 58 на 6 место.
  • "Внешние инвестиции" – 43 место (рост на 11 пунктов) ввиду положительной динамики по портфелю инвестиционных активов (с -6,71 млрд долл. США в рейтинге 2022 года до -1,2 млрд долл. США в рейтинге 2023 года) и портфелю инвестиционных обязательств (с 1,42 млрд долл. США в рейтинге 2022 года до 2,38 млрд долл. США в рейтинге 2022 года).

По фактору "Эффективность правительства" Казахстан поднялся на 2 пункта и занял 23 место. Улучшение объясняется повышением позиций страны в разрезе трех субфакторов:

  • "Государственные финансы" – 16 место (рост на 3 пункта) в основном за счет сложившегося профицита государственного бюджета (0,09% от ВВП, в 2022 г. -4,1% от ВВП);
  • "Законодательство о бизнесе" – 29 место (рост на 5 пунктов);
  • "Общественный строй" – 34 место (рост на 3 пункта) в связи со снижением разницы между уровнем безработицы среди женщин и мужчин (с 1,31 до 1,28), а также повышением позиции страны в мировом рейтинге "Свобода прессы" (с 59 на 53 место).

В рамках фактора "Эффективность бизнеса" также наблюдается повышение позиции страны на 1 пункт до 31 места благодаря улучшению ситуации по субфакторам:

  • "Производительность и эффективность" – 40 место (рост на 9 пунктов) в связи с положительной динамикой по показателю "Реальный рост общей производительности (ППС)" (с 0,26% в рейтинге 2022 года до 3,19% в 2023 году).
  • "Финансы" – 43 место (рост на 2 пункта) ввиду роста операций с финансовыми картами (с 11 576 долл. США на душу населения в рейтинге 2022 года до 13 750 долл. США на душу населения в 2023 году) и положительной динамики по показателю "Первичное публичное предложение акций (IPO)", по которому страна повысилась на 9 пунктов (с 49 в 2022 году до 40 места в 2023 году).

Незначительное ухудшение ситуации по фактору "Инфраструктура" – 47 место (снижение на 1 пункт) произошло за счет снижения позиций по субфакторам "Технологическая инфраструктура" – 52 место (снижение на 1 пункт) и "Научная инфраструктура" – 56 место (снижение на 2 пункта).

Согласно мнению респондентов, к числу 5 наиболее привлекательных факторов экономики Республики Казахстан относятся: благоприятная бизнес-среда (56,9% респондентов), динамичность экономики (52,0%), доступ к финансированию (43,5%), конкурентоспособная система налогообложения (42,7%), стабильность и предсказуемость политики (42,7%).

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