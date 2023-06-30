Курс доллара немного снизился на торгах 30 июня

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 452,51 тенге, снизившись на 1,67 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 62,35 тенге.

Курс евро установлен Нацбанком в 495,68 тенге, рубля – 5,22 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 450-453 тенге, евро – по 490,5-495 тенге, российские рубли – по 5,01-5,25 тенге.

Цены на нефть выросли из-за прогнозов ОПЕК+ о долгосрочном спросе на энергоресурсы. Стоимость барреля нефти марки Brent колебалась на этой неделе с 72 до 74 долларов на фоне прогнозов ОПЕК о роста спроса на энергоносители в ближайшее десятилетие и данных о запасах "черного золота" в США.