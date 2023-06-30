Более тысячи молодых алматинцев призвали на службу в армию

По итогам весеннего призыва в вооруженные силы РК отправились служить в армию около 1200 жителей Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об итогах весенней призывной кампании, завершившейся 30 июня, рассказали на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы.

"Было призвано около 1200 граждан в такие войска, как в Пограничную службу КНБ РК, Вооруженные Силы РК, Службу государственной охраны и в Национальную гвардию МВД РК. До конца текущего года по городу Алматы планируется призвать около 2 500 человек", – сообщил начальник юридической службы Дауренбек Шегебаев.

Он напомнил, что отсрочку от призыва предоставляют по следующим основаниям:

семейные обстоятельства (например, уход за членом семьи с инвалидностью);



продолжение образования (на период обучения, за исключением дистанционного);

состояние здоровья (решением призывной комиссии);

иные причины (отсрочки педагогам, врачам, депутатам, членам летных экипажей и судов, поступающим в правоохранительные органы, а также лицам, в отношении которых ведут дознание).

Дауренбек Шегебаев отметил, что многие призывники, отслужив по призыву, выражают желание продолжить служить в армии по контракту. Это связано с соцпакетом, который предоставляют в вооруженных силах.

Спикер напомнил, что с 2023 года для военнослужащих срочной службы стали доступны такие льготы, как поступление в вузы по гранту независимо от итогов ЕНТ, поступление в военные вузы без экзаменов, приостановление начисления суммы вознаграждения по кредитам в банках второго уровня на период службы.

Тех, кто уклоняется от призыва, разыскивают сотрудники полиции. Они имеют право останавливать граждан и проверять их документы для выявления уклонистов. За попытку избежать воинской службы предусмотрена уголовная ответственность, а также административный штраф в размере 2 тысяч МРП.

"Если действительно установлено, что гражданин не состоит на воинском учете по месту пребывания, в административном кодексе предусмотрено, что он в течение семи дней должен встать на воинский учет. Данные лица действительно направляются и сообщаются в местные органы военного управления. И нами соответственно принимаются меры административного воздействия, и далее уже проверяется человек. Лица, уклоняющиеся от воинской службы, определяются в войска на общих основаниях. Никаких ограничений, определенной категории для них нет. Все граждане равны перед законом", – подчеркнул Дауренбек Шегебаев

Начальник медицинской службы Департамента по делам обороны Алматы Каныбек Манапов рассказал, как призывники проходят медкомиссию. Он отметил, что с каждым призывником беседуют психиатры, которые дают заключение, рекомендовать ли молодого человека к службе.

"Также стоит отметить, что в городском сборном пункте подключена система ММИС – международная медицинская информационная система на базе данных Damumed. Все призывники по прибытии в городской сборный пункт, перед началом медицинской комиссии проверяются через эту базу. Таким образом медики определяют тех, кто состоит на диспансерном учете, у кого какие хронологические заболевания", – пояснил Каныбек Манапов.

Начальник медицинской службы добавил, что офтальмологические заболевания слабой и средней степени – не основания для освобождения от службы по призыву.

Ранее стало известно, что в весенний призыв 2023 года ряды казахстанской армии должны были пополнить 18 402 военнослужащих срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет.