Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев подписал закон, который ужесточает требования к электросамокатам и вводит госмонополию на изготовление техпаспортов, водительских прав и номерных знаков на автомобили
- КСК в Казахстане продолжат работу после 1 июля 2023 года: подписаны поправки по вопросам ЖКХ
- Минюст расширил перечень нормативно-правовых актов, не подлежащих регистрации в органах юстиции
- Избирать представителей для участия в сходе местного сообщества будут согласно правилам
- Министерство торговли утвердило Правила организации деятельности торговых рынков
- Регламентирован порядок проведения национальных переписей
- Утвержден перечень товаров, работ, услуг, закупаемых у организаций лиц с инвалидностью
- Более 2,5 млн тенге заплатит казахстанцам КНБ за информацию о теракте
- Чтобы стать медиатором, нужно пройти обучение по специальной программе
- Правила регистрации безработных и поиска работы при помощи карьерных центров утвердило Министерство труда
- Определен порядок назначения и выплаты пособий гражданам, воспитывающим детей с инвалидностью и ухаживающим за лицами с инвалидностью первой степени
- Минюст утвердил минимальные ставки вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм, а также авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений
- Министерство труда утвердило перечень профессий для иностранных сезонных работников
- Также утвержден перечень приоритетных отраслей и востребованных профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев
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