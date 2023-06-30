Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю Фото: Zakon.kz
Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев подписал закон, который ужесточает требования к электросамокатам и вводит госмонополию на изготовление техпаспортов, водительских прав и номерных знаков на автомобили
  • КСК в Казахстане продолжат работу после 1 июля 2023 года: подписаны поправки по вопросам ЖКХ
  • Минюст расширил перечень нормативно-правовых актов, не подлежащих регистрации в органах юстиции
  • Избирать представителей для участия в сходе местного сообщества будут согласно правилам
  • Министерство торговли утвердило Правила организации деятельности торговых рынков
  • Регламентирован порядок проведения национальных переписей
  • Утвержден перечень товаров, работ, услуг, закупаемых у организаций лиц с инвалидностью
  • Более 2,5 млн тенге заплатит казахстанцам КНБ за информацию о теракте
  • Чтобы стать медиатором, нужно пройти обучение по специальной программе
  • Правила регистрации безработных и поиска работы при помощи карьерных центров утвердило Министерство труда
  • Определен порядок назначения и выплаты пособий гражданам, воспитывающим детей с инвалидностью и ухаживающим за лицами с инвалидностью первой степени
  • Минюст утвердил минимальные ставки вознаграждения исполнителям и производителям фонограмм, а также авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений
  • Министерство труда утвердило перечень профессий для иностранных сезонных работников
  • Также утвержден перечень приоритетных отраслей и востребованных профессий для самостоятельного трудоустройства иностранцев

Читайте также

Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2023 года

Водителям мопедов запретили ездить по тротуарам и велосипедным дорожкам

Минюст расширил перечень нормативных правовых актов, которые не подлежат регистрации в органах юстиции

Элина Черногрицкая
Законодательство Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане утвердили новые правила работы торговых рынков
В Казахстане утвердили новые правила работы торговых рынков
Кому нелегко придется в июле рассказали астрологи
Кому придется нелегко в июле, рассказали астрологи
Полиция расследует появление надписи в подъезде одного из домов Атырау
Полиция расследует появление надписи в подъезде одного из домов Атырау
торги на бирже
Доллар резко подорожал на торгах 29 июня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления