Акимат Астаны хочет дать контролерам право штрафовать безбилетников в общественном транспорте

Заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев 30 июня рассказал в маслихате, как в Астане планируют бороться с безбилетниками в общественном транспорте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Бекмурзаев сообщил, что акимат рассматривает возможность усилить контроль безбилетного проезда и наделить контролеров полномочиями выписывать штрафы.

"Мы все знаем ежегодные потери автобусных парков от неоплаты проезда, поэтому ведем активную работу с Департаментом полиции, благодаря которой в прошлом году оштрафовали 19 тысяч безбилетников", – заявил заместитель акима.

По его словам, актуальным вопросом остается отсутствие полномочий у контролеров общественного транспорта. Им приходится дожидаться сотрудников полиции вместе с безбилетником, поскольку они не могут самостоятельно задерживать нарушителей.

"Предлагается наделить полномочиями работников транспортного контроля по составлению штрафов, то есть дать им право составлять административное производство. Это позволит оперативно реагировать на допускаемые со стороны пассажиров и водителей нарушения, а также минимизировать факты уклонения от оплаты за проезд", – пояснил Ерлан Бекмурзаев.

В акимате считают, что эти меры позволят сократить время по привлечению к административной ответственности с двух часов до пяти минут и пополнить местный бюджет за счет штрафов, увеличив объем штрафных выплат в пять раз. Кроме того, по мнению заместителя акима, это в целом повысит культуру проезда в общественном транспорте.



