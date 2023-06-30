Как развивают окраины Астаны

В жилых массивах столицы в текущем году откроют школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, два пожарных депо, построят инфраструктурные сети, дороги, дворы. Акиматом города ведется системная работа по развитию жилых массивов.

Как изменятся окраины столицы, рассказал аким Астаны Женис Касымбек.



"В Астане есть 16 жилых массивов. Там проживает четверть населения. Мы объезжаем каждый жилой массив, на регулярной основе встречаемся с жителями. Исходя из потребностей жилого массива и поступающих от жителей вопросов, составляем план развития". Женис Касымбек

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По его словам, основной вопрос – инженерные сети.

"К примеру, в текущем году в жилых массивах планируем завершить строительство 13 км сетей канализации, 27,5 км сетей водоснабжения, 20 км электроснабжения, 5 км ливневой канализации, 2-х канализационно-насосных станций, 7,4 км сетей газоснабжения". Женис Касымбек

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Аким города также отметил, что в текущем году в жилых массивах "Железнодорожный" и "Уркер" планируется открыть физкультурно-оздоровительные комплексы, завершить строительство двух пожарных депо в ЖМ "Коктал" и "Уркер", школы в ЖМ "Кирпичный" и в ЖМ "Интернациональный".

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Кроме того, в текущем году в жилых массивах планируется заасфальтировать 30 улиц, благоустроить семь общественных пространств. Развитие жилых массивов находится на контроле у главы государства.