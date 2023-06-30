Эксперт: Реальная стоимость проезда в общественном транспорте в Алматы – более 400 тенге

В Алматы тариф на перевозку пассажиров и багажа не менялся с 2012 года и стоит 80 тенге, поэтому сегодня встала острая необходимость в его повышении. Так считает генеральный директор Объединения юридических лиц "Союз автотранспортников РК" Сабит Аманбаев.

По его мнению, пока что это надо сделать до 100 тенге при безналичной форме оплаты и до 200 тенге – при наличной. Это поможет поддержать перевозчиков и не будет сильно ощутимо для горожан.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Тотальный рост цен привел к значительному увеличению производственных затрат на проезд в автобусах. К примеру, если в 2018 году средний расчетный тариф по городу был 174 тенге, то на 1 января 2023 года составлял 273 тенге. Из-за роста стоимости ГСМ в апреле на 30% и удорожания других статей расходов, средний тариф в настоящее время превышает 400 тенге", – констатирует Сабит Аманбаев.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"При этом сегодня деятельность автопарков попала в полную зависимость от субсидирования их убытков. К примеру, если пять лет назад перевозчик за счет ежедневных доходов мог позволить оплату ГСМ и материалов, накапливая на другие расходы, то сейчас этих средств недостаточно даже на топливо". Сабит Аманбаев

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Таким образом, по мнению эксперта, в целях экономии бюджетных средств, путем сохранения баланса доходов предприятий и субсидируемой государством суммы, целесообразно ежегодно индексировать тарифы на проезд в общественном транспорте. Учитывая существующий льготный проезд, интересы социально уязвимых слоев населения практически не будут ущемлены. При этом необходимый рост доходов от оплаты проезда поможет стабилизировать финансовое состояние предприятий пополнением оборотных средств, позволив им за собственный счет финансировать ряд статей организации перевозок.

Кроме того, будет обеспечен более высокий уровень организации обслуживания маршрутов и своевременная подготовка предприятий к работе в осенне-зимний период, без необходимости ждать очередных траншей субсидирования.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Так что от лица "Союза автотранспортников Казахстана" я призываю к изменению оплаты проезда пассажиров в общественном транспорте города Алматы", – заключил Сабит Аманбаев.