Футболист и хозяйственник: что известно о новом акиме Талдыкоргана

Сегодня стало известно о назначении Ерната Базила на должность акима Талдыкоргана. Корреспондент Zakon.kz собрал самые интересные факты про нового главу административного центра Жетысуской области.

Карьера

Новый аким Талдыкоргана начал свою карьеру еще в 2000 году с должности рабочего 2 разряда. Позже, на протяжении 8 лет работал мастером, начальником участка на разных строительных объектах. Карьеру в государственных структурах он начал в 2008 году в качестве простого специалиста управления строительства.

Самую первую значимую должность он занял в 2016 году. Спустя несколько лет на различных постах в структуре акимата Алматы, его назначили в кресло заместителя руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства южной столицы. Но, на этом месте Ернат Базил не задержался.

С 2017 по 2019 годы работал заместителем акима Жетысуского района Алматы. А уже после этого будущий аким Талдыкоргана отправился в столицу Казахстана. Сначала он стал замом руководителя управления топливно-энергетического компеклса, а позже и возглавил это ведомство.

Проработав в Астане до 2021 года, Ернат Базил вновь вернулся на пост заместителя акима Жетысуского района и был здесь до июля 2022 года. Именно тогда его позвали руководить управлением ЖКХ уже новой Жетысуской области.

Этот пост он занимал всего полгода, аким Жетысуской области Бейбит Исабаев был так доволен работой Ерната Базила, что повысил его в должности до своего заместителя. За неполный год в Семиречье новый глава Талдыкоргана запомнился крепким хозяйственником и весьма креативным чиновником.

За время его руководства сферой ЖКХ, десятки сельских округов области подключили к чистому экологическому топливу, а в качестве заместителя он себя особо проявить не успел. В этом кресле он пробыл всего четыре месяца.

Отметим, Ернат Базил за неполный год сменил сразу 3 должности в структуре акимата Жетысуской области.

Хобби

Со времени работы в акимате Алматы Ерната Базила знают как активного любителя футбола. У чиновников существуют различные лиги и турниры, в которых новый аким Талдыкоргана принимал активное участие. Согласно данным на различных интернет-ресурсах, он играет на позиции защитника.

В социальных сетях аким Талдыкоргана также активен. На своих страницах в Instagram, их у него две, он активно рассказывает о своей работе и жизни. Нередко можно заметить в социальных сетях фотографии и видео с участием его членов семьи.

Сам Ернат Базил тоже любит пофотографироваться. На его странице имеются видео, на которых он катается верхом на лошади и спускается с гор на лыжах. В целом, знающие его люди позиционируют акима Талдыкоргана как любителя здорового образа жизни.

Ожидания

Жители Талдыкоргана искренне надеются, что новый аким наладит ситуацию в городе. На сегодня горожане все чаще жалуются на плохие дороги и инфраструктуру областного центра. Несмотря на активную работу экс-акима Асета Масабаева, в городе образовалось немало проблем, которые требуют четких решений и поддержки со стороны руководства Жетысуской области. Ернат Базил работал заместителем акима региона и имеет хорошие административные ресурсы, что несомненно должно положительно повлиять на облик самого Талдыкоргана и жизнь местных горожан.

30 июня Ернат Базил стал новым акимом Талдыкоргана. Экс-аким Талдыкоргана Асет Масабаев покинул должность градоначальника по собственному желанию.