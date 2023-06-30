Магзум Мирзагалиев поручил завершить плановый ремонт ПНХЗ в срок

Председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" (КМГ) Магзум Мирзагалиев в ходе рабочей поездки посетил Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ).

Глава КМГ ознакомился с ходом ремонтных работ и провел совещание по исполнению производственных задач. В совещании принял участие аким Павлодарской области Асаин Байханов.



Планово-предупредительный ремонт на ПНХЗ должен продлиться с 20 июня по 19 июля текущего года. В ходе совещания Мирзагалиев подчеркнул, что текущая ситуация на казахстанском рынке топлива стабильная, дефицита социально значимых нефтепродуктов нет. Глава КМГ поручил обеспечить безопасное и качественное завершение всех намеченных работ для своевременного запуска завода. Также руководству завода было поручено рассмотреть возможность досрочного завершения ремонта.

Фото: АО "НК "КазМунайГаз"

В первом полугодии ПНХЗ переработал порядка 2 млн 772 тыс. тонн сырья, выпущено свыше 790 тыс. тонн бензина, более 947 тыс. тонн дизеля. Объем производства по битуму составил 128 306 тонн, по мазуту – 287 592, по сжиженному газу – 157 765, по авиатопливу – 97 827 тонн.

Заслушав доклад по исполнению производственной программы, председатель правления КМГ отметил необходимость обеспечения максимального выпуска бензина АИ-95 не только на ПНХЗ, но и на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. Также требуется уделить первоочередное внимание стабильной отгрузке АИ-95 с учетом обязательного обеспечения юга страны.

На совещании рассмотрен ход реализации текущих проектов Павлодарского нефтехимического завода.

"Качество нефти, поступающей на переработку, возрастающие требования к качеству продукции и перспектива производства зимнего дизельного топлива являются ключевыми для ПНХЗ. При этом проекты реконструкции установки гидроочистки дизельного топлива и строительства установки производства водорода, которые недавно были представлены мною главе государства, имеют особую важность в русле приоритетов КМГ по развитию "зеленой" энергетики", – подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

Фото: АО "НК "КазМунайГаз"

Глава КМГ поручил качественно и своевременно реализовать запланированные мероприятия по этим двум инициативам, а также по строительству установки очистки сжиженных углеводородных газов.

Кроме того, на совещании обсуждались вопросы наращивания производства и отгрузки битума, возврата аутсорсинга и перехода на увеличенный межремонтный период.