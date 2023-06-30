Итоги дня: Токаев оценил работу полиции, изменения в законодательстве, Парламент ушел на каникулы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание коллегии Министерства внутренних дел, на которой дал оценку работы полиции и поставил новые задачи, в Парламенте завершилась первая сессия восьмого созыва – об этих и других важных новостях дня расскажет Zakon.kz.

Токаев на коллегии МВД

На заседании коллегии МВД глава государства заявил, что эффективная работа полиции крайне важна для общества и государства в целом.

По словам Токаева, профессия полицейского должна стать одной из самых уважаемых в обществе, а сами сотрудники полиции должны честно и безупречно служить своей стране и народу. Поэтому особое внимание следует уделять совершенствованию работы органов внутренних дел.

"Приняты конкретные меры, направленные на внедрение принципа "Полиция в шаговой доступности". Набранные темпы ни в коем случае не следует замедлять. Мы не должны ограничиваться результатами, достигнутыми в рамках пилотного проекта. Но, откровенно говоря, о сервисной модели деятельности полиции известно только специалистам. Об этом свидетельствует и то, что обычные граждане и представители общественности не высказываются по этому вопросу. Значит, люди не видят конкретных результатов и положительных изменений", – сказал президент.

Кроме того, по его словам, в фокусе особого внимания должно быть и досудебное производство, представляющее собой отдельный вид государственной службы в правоохранительной сфере со своим внутренним уставом и правилами".

Он также остановился на еще одном актуальном вопросе, волнующем общество.

"Правоохранительные органы должны вести решительную борьбу с мошенниками, жертвами которых становятся многие наши граждане. Люди несут большой ущерб от действий аферистов, поэтому никаких поблажек в их отношении не должно быть", – заявил президент.

О чем еще сказал Касым-Жомарт Токаев, можно посмотреть здесь.



Водителям мопедов запретили ездить по тротуарам и велосипедным дорожкам

Глава государства подписал поправки в законодательные акты республики по вопросам организации дорожного движения, которые регулируют передвижение мопедов и электросамокатов.

В законе говорится, что водители указанных транспортных средств обязаны знать и соблюдать правила дорожного движения.

Водителям мопедов, электрических самокатов и велосипедов запрещается:

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;

перевозить пассажиров, кроме перевозки пассажиров на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки;

перевозить груз, кроме перевозки груза на велосипедах и мопедах со специальными приспособлениями для их перевозки, а также груза, который не выступает более чем на 50 сантиметров по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы, для движения в данном направлении;

буксировка мопедов, электрических самокатов и велосипедов, а также мопедами, электрическими самокатами и велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с мопедом и велосипедом;

пересекать проезжую часть дороги по пешеходным переходам, находясь на транспортном средстве;

передвигаться в темное время суток по проезжей части дороги без светоотражающего предмета, соответствующего требованиям, определенным правилами дорожного движения, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств;

при управлении по проезжей части дороги быть без застегнутого шлема.

Также в законе указывается, что водителям мопедов запрещается двигаться по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения, обочине, тротуару или пешеходной дорожке.

Подробнее можно посмотреть здесь.

Завершилась первая сессия Парламента РК

Завершилась первая сессия Парламента Республики Казахстан VIII созыва. Депутаты продолжат работу в регионах.



Итоги работы первой сессии Парламента подвел спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

"Мы завершаем первую сессию парламента 8-го созыва, в этой связи выражаю огромную благодарность всем депутатам, премьер-министру, членам правительства, всем коллегам за совместную работу. Также от имени депутатского корпуса мы выражаем благодарность сотрудникам аппаратам обеих палат за организацию работы на профессиональном уровне. Отдельную благодарность хотелось бы выразить неравнодушным гражданам, экспертному сообществу за активное участие в законотворческом процессе. Мы также благодарим представителей СМИ, которые освещают нашу работу на высоком уровне", – сказал Ерлан Кошанов.

В целом, по его словам, в течение этой сессии было проведено три совместных заседания палат, 12 пленарных заседаний сената и 15 пленарных заседаний мажилиса, на них было рассмотрено более 120 вопросов. В работе парламента находилось 82 законопроекта, из которых принято 14, 13 законов подписаны президентом.

Изменения в законодательстве с июля 2023 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с июля 2023 года.

В частности:

1 июля 2023 года вводится в действие Социальный кодекс.

В Трудовом кодексе ряд нововведений в связи с принятием Социального кодекса.

С 1 июля усилена адмответственность за правонарушения в семейно-бытовой сфере.

Установлены квоты рабочих мест для лиц с инвалидностью (обязательны для организаций всех форм собственности и ИП).

Утвержден перечень субсидируемых рабочих мест для безработных и размер субсидий на их зарплаты.

Увеличен минимальный размер уставного капитала микрофинансовых организаций.

Предоставлять земельные участки будут в электронном формате.

Мониторинг использования земель будут проводить на основании данных дистанционного зондирования Земли.

Увеличены цены на сигареты.

КНБ заплатит казахстанцам за информацию о терактах.

Все подробности можно посмотреть здесь.

Цена на сжиженный нефтяной газ

Министр энергетики своим приказом утвердил предельную цену сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки, сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок РК вне товарных бирж, согласно которому предельная цена сжиженного нефтяного газа, реализуемого в рамках плана поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок Казахстана вне товарных бирж, на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года в размере 40 320 тенге за тонну без учета НДС.

С 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года стоимость газа составляла 33 600 тенге за тонну.

Коммунальные услуги подорожают

Министр национальной экономики Алибек Куантыров рассказал, насколько повысится стоимость услуг ЖКХ этой осенью. В качестве примера он привел среднюю двухкомнатную квартиру площадью 60-70 квадратных метров.

"В регионах средний чек повысится на 2-4 тысячи тенге в месяц. Это будет зависеть от региона", – сказал он.



По словам министра, нужно привыкать к нормальным нормам в 20-21 градус и экономить ресурсы.

Министр также отметил, что должна быть активная приборотизация, чтобы люди имели стимул отслеживать показатели и экономить. Сейчас охват казахстанцев приборами учета составляет 74%.

"Не все будет за счет тарифов. Бюджет на себя возьмет большую нагрузку. Тарифы должны быть комфортными для граждан, переход будет мягким. Плюс есть возможность компенсации через акиматы для социально уязвимых слоев населения", – сообщил Алибек Куантыров.

В Казахстане появился новый праздник

2 февраля официально утвержден в Казахстане Национальным днем печати. О появлении нового праздника в стране рассказал министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали на своей странице в Facebook.

По его словам, первый номер газеты вышел 110 лет назад, 2 февраля. Над выпуском газеты трудились такие интеллектуалы нации, как Ахмет Байтурсынулы, Алихан Бокейханов, Миржакип Дулатулы. Газета, созданная казахской интеллигенцией партии "Алаш", стала источником национального возрождения, направила ум, сознание нашего народа в отдельное русло".

Гульмира Сатыбалды получила еще один тюремный срок

Суд №2 Кызылорды вынес приговор Гульмире Сатыбалды и шести другим подсудимым по делу о присвоении и растрате вверенного им имущества в особо крупном размере.

Следствие установило, что Гульмира Сатыбалды с 2018 по 2020 год, не выполняя работы по проекту обогрева левого берега реки Сырдарья в Кызылорде, в составе группы лиц по предварительному сговору присвоила и растратила вверенное ей имущество в особо крупном размере. Под влиянием Сатыбалды компания "Ария-Жаңа Астана" выиграла тендер, работы по которому фактически не выполнила.



"Преступными действиями подсудимых государству нанесен ущерб в сумме 441 млн тенге. Вина подсудимых доказана заявлением подсудимого Б., судебными и судебно-экономическими экспертизами объекта строительства, показаниями бухгалтера, счетовода и учредителей ТОО", – говорится в сообщении суда.



Пожар

Восьмые сутки тушат пожар на территории Иле-Балхашского резервата.

22 июня в Алматинской области на территории Иле-Балхашского резервата начался пожар. На восьмые сутки (по состоянию на 11:00 30 июня) пожарным удалось снизить площадь горения до 30 га. В ДЧС области отметили, что горение происходит на труднодоступных болотистых местах отдельных островках.

"Осложнением в тушении горения является годами сложившаяся подушка из камыша глубиной до 1,5 метра, которая после сброса воды с борта с использованием водно-сливного устройства продолжает тление. В связи с этим проводится тушение путем заброса десанта с помощью авиатехники "Казавиалесохраны Н-125" на острова, где с использованием мотопомп и шанцевого инструмента проводится тушение наземным способом с северной стороны", – рассказали в ДЧС.

Погода

40-градусную жару прогнозируют в Казахстане. По данным РГП "Казгидромет", в ближайшие три дня ожидается неустойчивая погода.

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха днем на западе до +27+35°C, на северо-западе до +22+32°C, на севере, в центре страны до +30+35°C, на востоке до +25+33°C, на юго-востоке до +32+37°C, на юге основной фон +32+40°C.

А 1 июля на большей части территории Казахстана сохранится пасмурная погода с дождями и грозами.

"На большей части страны сохраняется усиление ветра, на западе страны – град, шквал, на севере, в центре Казахстана ночью и утром туман, на юге днем – пыльная буря", – предупредили в Казгидромете.

Мировые новости

В Китае приняли масштабный закон о внешней политике.

Высший законодательный орган Китая принял закон об иностранных отношениях. Это первый фундаментальный и всеобъемлющий закон об иностранных отношениях, направленный на устранение пробелов в верховенстве закона в иностранных делах в условиях нынешней геополитики.

Закон вступит в силу 1 июля. По оценке Bloomberg, закон о внешних связях объединяет уже существующие инструменты Пекина для противодействия западным государствам. При этом он не предусматривает создание каких-либо новых механизмов вроде экспортного контроля над передовыми технологиями.

В законе отмечается, что "Китай оставляет за собой право принимать контрмеры или ограничительные меры против действий, которые угрожают его суверенитету, нацбезопасности и интересам развития и нарушают международное право".

Спорт

Объявлена сборная мира из самых дорогих футболистов

Названы 11 самых дорогих футболистов планеты, которые вошли в символическую сборную мира. Все эти игроки выступают в ведущих чемпионатах Европы.

В этот список, составленный экспертами Transfermarkt, вошли три представителя британского "МанСити", который недавно стал лучшей командой Европы. Чемпионы АПЛ-2023 делегировали в сборную мира дорогих игроков – Эрлинга Холанда, Филипа Фодена и Рубена Диаша. Голкипером этой дружины назначен страж ворот португальского "Порту" Диогу Кошта.

Рыночная стоимость 11 игроков, попавших в эту сборную, составила 1,25 млрд евро.



Турнир по казакша курес в этом году сделают бесплатным для зрителей

В Астане пройдет 12-й турнир "Қазақстан барысы – 2023" по казакша курес, и в этом году по решению организаторов вход для зрителей бесплатный. Об этом рассказал официальный представитель Фонда поддержки и развития казакша курес "Qazaqstan Barysy" Диас Ахметшарип.

По его словам, в турнире "Қазақстан барысы – 2023" примет участие 41 палуан. В Астану на соревнования они приедут из разных регионов Казахстана. Каждый регион будут представлять два человека, которые выступят в абсолютной весовой категории.

Зарина Дияс возвращается

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс готовится к возвращению в WTA тур. Из-за проблем со здоровьем и череды травм бывшая 31-я ракетка мира никак не могла вернуться на корт.