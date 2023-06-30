В Казахстане будут проводить раздельные сходы местного сообщества

Приказом министра национальной экономики РК от 23 июня 2023 года утверждены Типовые правила проведения раздельных сходов местного сообщества, сообщает Zakon.kz.

Раздельный сход местного сообщества – это непосредственное участие жителей (членов местного сообщества) города районного значения, села, поселка, сельского округа, микрорайона, улицы, многоквартирного жилого дома в избрании представителей для участия в сходе местного сообщества.

Иными словами, это собрание, на котором жители городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и т.д. будут непосредственно избирать представителей для участия в общем собрании жителей, проживающих на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Для проведения раздельного схода местного сообщества территория города районного значения, села, поселка, сельского округа подразделяется на участки (села, микрорайоны, улицы, многоквартирные жилые дома).

Предусматривается, что на раздельных сходах избираются представители в количестве не более 3 человек. Раздельный сход местного сообщества созывает аким в пределах села, микрорайона, улицы, многоквартирного жилого дома.

При этом не допускается участие в раздельном сходе местного сообщества несовершеннолетних лиц, лиц, признанных судом недееспособными, а также лиц, содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда.

Перед открытием раздельного схода местного сообщества проводится регистрация присутствующих жителей соответствующего села, микрорайона, улицы, многоквартирного жилого дома.

На сходе местного сообщества или собрании местного сообщества ведется протокол, в котором указываются:

дата и место проведения схода местного сообщества или собрания местного сообщества;



общее число членов местного сообщества, проживающих на соответствующей территории и имеющих право участвовать в сходе местного сообщества или на собрании местного сообщества;

количество и список присутствующих с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии);

фамилия, имя, отчество председателя и секретаря схода местного сообщества или собрания местного сообщества;

повестка дня, содержание выступлений и принятые решения.

Раздельный сход считается состоявшимся при участии не менее 10% жителей. Кандидатуры представителей жителей села, микрорайона, улицы, многоквартирного жилого дома для участия в сходе местного сообщества выдвигаются участниками раздельного схода местного сообщества в соответствии с количественным составом, утвержденным маслихатом района (города областного значения).



Голосуют открытым способом по каждой предложенной кандидатуре отдельно. Трое набравших большее количество голосов считаются победителями.

Председатель раздельного схода пользуется правом решающего голоса в случае, если при голосовании на раздельном сходе местного сообщества голоса участников разделяются поровну.

Приказ вводится в действие с 10 июля 2023 года.