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Президент обсудил с Майрой Мухамедкызы вопросы развития оперного искусства и культуры

Вопросы развития оперного искусства и культуры Фото: akorda.kz
Глава государства принял заслуженную артистку Казахстана, директора Театра оперы и балета города Шымкента Майру Мухамедкызы, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития оперного искусства и культуры в стране, передает Акорда.

Касым-Жомарту Токаеву представили информацию о планах по строительству в Шымкенте нового здания городского театра оперы и балета. Майра Мухамедкызы рассказала президенту о работе по развитию оперного и театрального искусства в регионе, а также об обучении молодых певцов, артистов театра и балета.

Глава государства подчеркнул важность подготовки подрастающих талантов, а также обновления репертуара театра зарубежными и национальными постановками.

Касым-Жомарт Токаев отметил многолетний огромный вклад Майры Мухамедкызы в развитие культуры Казахстана и пожелал оперной певице творческих успехов.

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