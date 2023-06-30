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10 школ в рамках пилотного Нацпроекта "Комфортная школа" построят в ВКО

10 школ построят в ВКО Фото: пресс-центр ВКО
Накануне на совещании акимата Восточно-Казахстанской области обсудили важнейшие направления развития региона.

Акиму Ермеку Кошербаеву представили ход реализации Национальных проектов "Комфортная школа" и "Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина "Здоровая нация" по направлению "Доступная и качественная медицинская помощь".

Так, в рамках пилотного Национального проекта "Комфортная школа" в ВКО планируется строительство 10 школ на 4200 мест общей стоимостью 34 717,4 млн тенге. Об этом доложил руководитель Управления строительства, энергетики и ЖКХ Дидар Кенесбаев.

Аким области Ермек Кошербаев отметил, что в реализации проекта "Комфортная школа" при взаимодействии с Министерством просвещения необходимо учесть интересы каждой конкретной школы и региональные особенности.

Также в ходе совещания особое внимание было уделено вопросам здравоохранения.

"В области функционирует 7 передвижных медицинских комплексов, оснащенных необходимым медицинским оборудованием (рентген-аппаратами, УЗИ, ЭКГ и гинекологическим смотровым оборудованием)", – сообщила руководитель Управления здравоохранения Гульмира Сагидуллина.


10 школ построят в ВКО

Фото: пресс-центр ВКО


Аким Восточно-Казахстанской области поручил оценить реальную эффективность работы передвижных медицинских комплексов.

"Цель проекта – достичь того, чтобы даже труднодоступные населенные пункты были обеспечены своевременной, качественной медицинской помощью. Нам необходимо также поработать над совершенствованием управления отлично зарекомендовавшей себя системой обмена медицинскими данными PACS", – прокомментировал Ермек Бедельбаевич.

Вместе с тем, по словам акима, к решениям задач областного масштаба подключатся местные представители министерств и ведомств – восточноказахстанцы очень скоро увидят результаты этого взаимодействия.


10 школ построят в ВКО

Фото: пресс-центр ВКО


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