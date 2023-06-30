Во Франции из-за беспорядков приостановят движение общественного транспорта

МВД Франции из-за беспорядков требует остановить в стране движение автобусов и трамваев по вечерам, сообщает Zakon.kz.

Руководитель Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объяснил требование борьбой с беспорядками. Распоряжение касается также и регионов, передает BFMTV.

По сведениям канала, глава МВД потребовал от префектов ввести соответствующий запрет с 21:00 до утра.



Ограничения будут действовать до следующего распоряжения министра.





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Ранее Дарманен обещал, что власти выведут на улицы 40 000 полицейских.

Беспорядки тем временем перекинулись и на соседнюю Бельгию. Здесь протестующие также подожгли несколько автомобилей.