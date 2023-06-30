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В Акмолинской области женщина украла золото на 4 млн тенге

В Акмолинской области женщина украла золото на 4 млн тенге Фото: pxhere
Полиций Акмолинской области задержана женщина, похитившая золото на 4 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Местная жительница обратилась в отдел полиции Атбасарского района, заявив о краже.

По данному заявлению полицейские начали досудебное производство по статье 188 части 3 УК РК "Кража".

В пресс-службе ДП области рассказали, что стражи порядка установили, что злоумышленник украл 26 изделий из золота и 200 долларов. Полиция проверила все местные ломбарды и обменные пункты.

В результате была задержана 35-летняя женщина. Она уже дала признательные показания.

Ранее стало известно о том, что полицейские обнаружили незаконный пролаз на неработающие шахты в поселке Бестобе.

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