В Акмолинской области женщина украла золото на 4 млн тенге

Полиций Акмолинской области задержана женщина, похитившая золото на 4 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Местная жительница обратилась в отдел полиции Атбасарского района, заявив о краже.

По данному заявлению полицейские начали досудебное производство по статье 188 части 3 УК РК "Кража".

В пресс-службе ДП области рассказали, что стражи порядка установили, что злоумышленник украл 26 изделий из золота и 200 долларов. Полиция проверила все местные ломбарды и обменные пункты.

В результате была задержана 35-летняя женщина. Она уже дала признательные показания.

Ранее стало известно о том, что полицейские обнаружили незаконный пролаз на неработающие шахты в поселке Бестобе.