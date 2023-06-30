Ситуация в Украине: Польша хочет разместить ядерное оружие, ЕС призвал Китай оказать давление на РФ
Фото: Instagram/morawieckipl
Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран альянса не проявят "мужество" в вопросе членства Украины. Киев считает угрозой присутствие ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси, сообщает Zakon.kz.
- Результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины, сообщил официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер.
- Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему ничего неизвестно о подготовке решений о передаче Украине ракет ATACMS.
- Генерала армии Сергея Суровикина не содержат в московском СИЗО "Лефортово", нет его и в других изоляторах временного содержания. Так прокомментировал многочисленные слухи ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.
- Россия распространила в Совбезе ООН письмо, что не планирует взрывать ЗАЭС, постпред РФ в ООН Василий Небензя.
- Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран альянса не проявят "мужество" в вопросе членства Украины, заявил замглавы офиса президента Игорь Жовква.
- В Белом доме активизировались обсуждения о возможности поставок Украине кассетных боеприпасов, пишет издание Politico.
- ЕС намерен оказывать военную помощь Украине без ущерба для интересов стран союза, говорится в заявлении по итогам переговоров.
- Путину доверяют 78,6% россиян, его работу одобряют 74,8% — опрос ВЦИОМ.
- РФ никому ничего не обязана объяснять по теме попытки мятежа и возможного влияния на процессы в стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
- Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в интервью The Washington Post сказал, что его раздражают комментарии, в которых контрнаступление Украины называют "медленным". По словам Валерия Залужного, боевые действия – "это не шоу", а каждый отвоеванный метр добывается кровью.
- США на фоне неудачного для Белого дома хода конфликта в Украине предпринимают шаги по наращиванию вербовки желающих воевать в рядах ВСУ, передает РИА Новости.
- Киев считает угрозой присутствие ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси и пристально отслеживает ситуацию в республике, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
- Участники саммита Евросоюза призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы она немедленно и полностью вывела войска из Украины без предварительных условий.
- Канцлер ФРГ назвал "ужасно сложным" вопрос возможного изъятия замороженных активов России и заявил, что никто пока не знает, как это возможно сделать.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского в Беларуси.
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