Ситуация в Украине: Польша хочет разместить ядерное оружие, ЕС призвал Китай оказать давление на РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран альянса не проявят "мужество" в вопросе членства Украины. Киев считает угрозой присутствие ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси, сообщает Zakon.kz.

Результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины, сообщил официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер.

Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что ему ничего неизвестно о подготовке решений о передаче Украине ракет ATACMS.

Генерала армии Сергея Суровикина не содержат в московском СИЗО "Лефортово", нет его и в других изоляторах временного содержания. Так прокомментировал многочисленные слухи ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

Россия распространила в Совбезе ООН письмо, что не планирует взрывать ЗАЭС, постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, если лидеры стран альянса не проявят "мужество" в вопросе членства Украины, заявил замглавы офиса президента Игорь Жовква.

В Белом доме активизировались обсуждения о возможности поставок Украине кассетных боеприпасов, пишет издание Politico.

ЕС намерен оказывать военную помощь Украине без ущерба для интересов стран союза, говорится в заявлении по итогам переговоров.

Путину доверяют 78,6% россиян, его работу одобряют 74,8% — опрос ВЦИОМ.

РФ никому ничего не обязана объяснять по теме попытки мятежа и возможного влияния на процессы в стране, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в интервью The Washington Post сказал, что его раздражают комментарии, в которых контрнаступление Украины называют "медленным". По словам Валерия Залужного, боевые действия – "это не шоу", а каждый отвоеванный метр добывается кровью.

США на фоне неудачного для Белого дома хода конфликта в Украине предпринимают шаги по наращиванию вербовки желающих воевать в рядах ВСУ, передает РИА Новости.

Киев считает угрозой присутствие ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси и пристально отслеживает ситуацию в республике, сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Участники саммита Евросоюза призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы она немедленно и полностью вывела войска из Украины без предварительных условий.

Канцлер ФРГ назвал "ужасно сложным" вопрос возможного изъятия замороженных активов России и заявил, что никто пока не знает, как это возможно сделать.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна хочет разместить у себя американское ядерное оружие в ответ на размещение российского в Беларуси. Читайте также Во Франции из-за беспорядков приостановят движение общественного транспорта Bloomberg: ЕС нашел способ законно использовать замороженные активы России Робот-андроид будет дирижировать корейским национальным оркестром

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