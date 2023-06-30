Два троллейбусных маршрута в Алматы изменят схему движения

В Алматы временно изменят схему движения два троллейбусных маршрута, сообщает Zakon.kz.

О временном внесении изменений в схему движения маршрутов №1 и №9 предупреждает пресс-служба акимата города.

С 30 июня в связи с обвалом грунта после работ по реконструкции тепловых сетей по пр. Гагарина, на участке от ул. Ескараева до ул. Ходжанова временно внесены изменения в схему движения маршрутов №1 и №9.

Троллейбусы будут курсировать по направлению ул. Тимирязева, запад - Розыбакиева, юг - Березовского, восток - Гагарина, север и далее по маршруту.

Ранее стало известно, что в Алматы временно ограничат движение по проспекту Абая.