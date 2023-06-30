Сотрудник акимата Алматинской области умер после праздника
30 июня в Енбекшиказахском районе прошел ежегодный традиционный форум "Agro-Business Forum Assy-2023", сообщает пресс-служба акимата Алматинского района.
После окончания мероприятия мужчина почувствовал себя плохо. Дежурившие на высокогорном плато медики скорой помощи оказали ему срочную медицинскую помощь. Но попытки ни к чему не привели, и мужчина умер, не приходя в сознание.
В акимате Алматинской области сообщили, что скончавшийся работал главным специалистом в аппарате акима Байтерекского сельского округа. В тот день он поехал на праздник в частном порядке, как отдыхающий.
Плато Ассы - это летнее жайляу, расположенное на высоте более чем 2800 метров над уровнем моря.
В акимате предполагают, что это обстоятельство, возможно, и стало причиной ухудшения самочувствия их сотрудника.
"Смерть коллеги невосполнимая утрата для коллектива. Семье умершего будет оказана материальная помощь". Пресс-служба акимата Алматинской области
Ранее стало известно, что в Алматинской области женщина погибла в ДТП на глазах супруга.