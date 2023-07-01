Стрельба в аэропорту Кишинева - погибли два человека

В результате стрельбы в аэропорту Кишинева погибло два человека - пограничник и гражданский. Также ранен один пассажир, сообщает Zakon.kz.

Стрельбу в аэропорту Кишинева открыл гражданин Таджикистана, которого не пустили в Молдавию, передает ТАСС.

Спецслужбы провели штурм помещения в аэропорту Кишинева, в котором забаррикадировался стрелявший мужчина, в итоге злоумышленник был задержан и обезврежен. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об организации теракта. В аэропорт Кишинева в связи с инцидентом прибыли все руководство молдавского министерства внутренних дел.

Серьезный инцидент с безопасностью в международном аэропорту Кишинева. 43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд в Молдову из соображений безопасности. Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции", - написал на своей странице в Facebook премьер Молдовы Дорин Речан.

Пистолет стрелявший отобрал у пограничника.



Раненый пассажир находится под наблюдением врачей.

Ранее стало известно о стрелке, открывшем огонь в Кентукки. Его жертвами стали пять человек.