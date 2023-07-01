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В Алматы и Астане прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В Алматы и Астане прогнозируют неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" сообщили, что в субботу, 1 июля в Алматы и Астане ожидаются неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха, передает Zakon.kz

Метеорологические условия в данных городах будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). Согласно данному прогнозу, в субботу на большей части Казахстана ожидаются дожди с грозами.

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  •  сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на второй месяц лета. По их данным ожидается колебание температурного фона

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