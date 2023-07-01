Видео с играющим в баскетбол Эрдоганом стало популярным в соцсетях

Видео, на котором 69-летний президент Турции играет в баскетбол и демонстрирует хорошую физическую форму, обрело популярность в сети, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях набирает популярность видео с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, играющим в баскетбол с группой депутатов в президентском комплексе в Анкаре. Видеоролик опубликовал в Twitter и Instagram Мустафа Варанк, глава турецкой парламентской комиссии по вопросам промышленности, торговли, энергетики, природных ресурсов, информации и технологий, 30 июня.

На этих кадрах видно, что президент Турции находится в неплохой физической форме. Он несколько раз забросил мяч в корзину и в целом выглядит весьма бодрым, тем самым опровергая недавние слухи о плохом состоянии своего здоровья.

Видео быстро стало популярным среди пользователей соцсетей. В Instagram у него уже более 86 тысяч лайков.

Реджеп Тайип Эрдоган управляет Турцией уже 20 лет. В начале июня он снова вступил в должность президента, выиграв очередные выборы, и будет руководить страной как минимум до 2028 года.