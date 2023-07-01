Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Новым акимом Петропавловска стал Серик Мухамедиев

Назначен новый аким Петропавловска Фото: gov.kz
Акимом Петропавловска назначили Серика Мухамедиева, который до этого возглавлял один из районов СКО, сообщает Zakon.kz.

Серик Махсутович Мухамедиев по решению акима СКО назначен акимом Петропавловска, сообщили 1 июля в акимате Северо-Казахстанской области.

Серик Мухамедиев родился в 1965 году. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт в 1989 году по специальности "инженер".

Карьеру начал в качестве начальника отдела эксплуатации автоколонны 2562 в Алматы в 1989 году. Впоследствии работал в коммерческом секторе – был экономистом, начальником коммерческого отдела, директором и финансовым директором в ряде частных компаний. В 2010-2016 годах был главным специалистом отдела планирования и ведения сметно-договорной работы, начальником отдела организации пассажирских перевозок, заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона. С 2016-го по 2021 годы руководил управлением строительства, архитектуры и градостроительства.

До назначения с октября 2021 года занимал должность акима района им. Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

С 1 декабря 2022 года должность акима Петропавловска занимал Айдарбек Сапаров.

Читайте также

Руководителем аппарата Министерства просвещения назначен Тимур Абильмажинов

Президент обсудил с Майрой Мухамедкызы вопросы развития оперного искусства и культуры

Токаев представил к наградам за мужество при тушении пожара в Абайской области

Никита Дробны
Петропавловск Северо-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Что изменится в жизни казахстанцев с июля 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с июля 2023 года
прогноз погоды в Алматы на неделю
Сильная жара, гроза и град ожидаются на следующей неделе в Алматы
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Аким Талдыкоргана освобожден от занимаемой должности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления