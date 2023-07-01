Новым акимом Петропавловска стал Серик Мухамедиев

Акимом Петропавловска назначили Серика Мухамедиева, который до этого возглавлял один из районов СКО, сообщает Zakon.kz.

Серик Махсутович Мухамедиев по решению акима СКО назначен акимом Петропавловска, сообщили 1 июля в акимате Северо-Казахстанской области.

Серик Мухамедиев родился в 1965 году. Окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт в 1989 году по специальности "инженер".

Карьеру начал в качестве начальника отдела эксплуатации автоколонны 2562 в Алматы в 1989 году. Впоследствии работал в коммерческом секторе – был экономистом, начальником коммерческого отдела, директором и финансовым директором в ряде частных компаний. В 2010-2016 годах был главным специалистом отдела планирования и ведения сметно-договорной работы, начальником отдела организации пассажирских перевозок, заместителем руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог региона. С 2016-го по 2021 годы руководил управлением строительства, архитектуры и градостроительства.

До назначения с октября 2021 года занимал должность акима района им. Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

С 1 декабря 2022 года должность акима Петропавловска занимал Айдарбек Сапаров.