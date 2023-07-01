Почему Нацбанк в июне купил 240 млн долларов на биржевых торгах

В Национальном банке Казахстана предоставили информационное сообщение по валютному рынку, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, по итогам июня курс тенге ослаб на 1% до 452,26 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 144 до 122 млн долларов. Общий объем торгов составил 2,6 млрд долларов.

"В целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в июне продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 240 млн долларов или порядка 9% от общего объема рынка". Пресс-служба Нацбанка РК

Также сообщается, что продажи:

валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора в течение прошедшего месяца составили порядка 288 млн долларов. Компании квазигосударственного сектора продолжают самостоятельно осуществлять продажу на валютном рынке через банки второго уровня. С 1 июля 2023 года обязательная доля продаж валютной выручки для субъектов квазигосударственного сектора снижается с 50% до 30%.

валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за июнь составили 550 млн долларов. Доля продаж из Национального фонда составила 21% от общего объема торгов и не более 29 млн долларов в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета. Это подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок.

Валютных интервенций в июне Нацбанк не проводил.



"В июле фактический объем продаж из Нацфонда будет зависеть от заявок Министерства финансов на выделение трансфертов в республиканский бюджет. На основе имеющихся прогнозных ориентиров Министерства финансов по суммам необходимых трансфертов предварительно в июле Национальным банком планируется продажа валюты из Национального фонда в размере от 550 до 600 млн долларов. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в июле ожидается в размере от 200 до 250 млн долларов". Пресс-служба Нацбанка РК

В рамках принципа транспарентности Нацбанк продолжит раскрывать полную информацию о всех проводимых операциях на валютном рынке.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов". Пресс-служба Нацбанка РК

30 июня председатель Нацбанка Галымжан Пирматов в кулуарах правительства ответил на критику о курсовой политике в Казахстане. Он отметил, что Нацбанк не таргетирует какой-то уровень курса, курс – "свободно плавающий и определяется спросом и предложением".

