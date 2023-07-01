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В Алматы снимают продолжение нашумевшей комедии "Бишарашки"

Вторую часть франшизы "Бишарашки" снимают в Алматы Фото: Tiger Films
Производством фильма занимается отечественная продюсерская компания Tiger Films, а в касте заявлены уже полюбившиеся зрителям актеры Жан Байжанбаев, Асель Сагатова, Еркебулан Токтар, Адина Бажан, Ержан Джаманкулов, Жанкош Турар и другие, сообщает Zakon.kz.

В режиссерском кресле Дархан Саркенов, за плечами которого такие успешные работы, как "Жыным Сол", "Ағашки по вызову", а также первая часть "Бишарашек".

Вторую часть франшизы

Фото: Tiger Films

В центре сюжета снова окажется богатый бизнесмен Байтемир и его семья. Возвращаясь в один из дней, главный герой видит, как судебные приставы опечатывают дом: Байтемира обвиняют в мошенничестве. И пока идет разбирательство, бизнесмен вынужден жить в семейном общежитии. Байтемиру и его семье снова предстоит пройти через сложные испытания, полные забавных приключений и юмора.

Съемки фильма проходят в Алматы и продлятся 15 дней. Прокат картины запланирован на 1 января 2024 года.

Вторую часть франшизы

Фото: Tiger Films

Первая часть франшизы "Бишарашки" демонстрировалась на больших экранах более трех месяцев, а бокс-офис составил более 580 млн тенге.

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