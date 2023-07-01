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Поддельный алкоголь, 2 млн тенге и три машины изъяли у бутлегеров в Акмолинской области

17 тысяч бутылок контрафактного спиртного изъяли в Акмолинской области Фото: pxhere
У производителей поддельного алкоголя в Акмолинской области изъяли контрафактное спиртное, деньги, автомобили, сырье и оборудование для производства суррогата, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу 1 июля, в Акмолинской области группа лиц организовала несколько цехов, где незаконно производили и разливали контрафактный алкоголь. Фальсификат планировали продавать в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

"При обысках в городах Щучинск, Кокшетау, Степногорск и Акколь обнаружили и изъяли оборудование по изготовлению алкогольной продукции кустарным способом, емкости для изготовления водки, а также готовую алкогольную продукцию, изготовленную кустарным способом, различных наименований, более 17 тысяч бутылок, подготовленных для реализации, около 3500 литров спирта и более 40 тысяч поддельных УКМ", – сообщили в АФМ.

У задержанных также изъяли более 2 млн тенге и три автомобиля. Идет досудебное расследование, подробности не разглашаются в соответствии со ст. 201 УПК РК.

Ранее стало известно, что житель Абайской области продавал поддельный алкоголь в магазины.

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Никита Дробны
Акмолинская область Степногорск
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