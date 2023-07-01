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Помогал по хозяйству: житель Темиртау обманом снял с карты пенсионера 6 млн тенге

Помощник по хозяйству обманул 82-летнего пенсионера в Темиртау Фото: pixabay
82-летний пенсионер из Темиртау стал жертвой обмана: молодой человек, который вызвался помогать ему по хозяйству, похитил с его карты более 6 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области 1 июля, в полицию обратился 82-летний пенсионер. Он рассказал, что кто-то незаконно снял с его счета 6 млн 175 тысяч тенге через мобильное приложение. Пожилой мужчина узнал об этом только тогда, когда ему пришло сообщение из банка о том, что на счету почти не осталось средств.

Полицейские провели расследование и задержали 24-летнего подозреваемого. Оказалось, что деньги у пенсионера похищал его хороший знакомый. Молодой человек втерся к пожилому человеку в доверие: помогал по хозяйству, ходил в магазин за продуктами. Пенсионер разрешал ему использовать свою банковскую карту.

Подозреваемый признался в содеянном. Он рассказал, что похитил деньги в несколько приемов, переводя их на свой счет. В отношении "лжеволонтера" открыли досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража).

Ранее в Алматинской области раскрыли кражу золота на сумму свыше 4 млн тенге.

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