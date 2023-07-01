Помогал по хозяйству: житель Темиртау обманом снял с карты пенсионера 6 млн тенге
Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области 1 июля, в полицию обратился 82-летний пенсионер. Он рассказал, что кто-то незаконно снял с его счета 6 млн 175 тысяч тенге через мобильное приложение. Пожилой мужчина узнал об этом только тогда, когда ему пришло сообщение из банка о том, что на счету почти не осталось средств.
Полицейские провели расследование и задержали 24-летнего подозреваемого. Оказалось, что деньги у пенсионера похищал его хороший знакомый. Молодой человек втерся к пожилому человеку в доверие: помогал по хозяйству, ходил в магазин за продуктами. Пенсионер разрешал ему использовать свою банковскую карту.
Подозреваемый признался в содеянном. Он рассказал, что похитил деньги в несколько приемов, переводя их на свой счет. В отношении "лжеволонтера" открыли досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража).
Ранее в Алматинской области раскрыли кражу золота на сумму свыше 4 млн тенге.