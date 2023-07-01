Закон о сохранении казахских пород собак введен в действие

С 1 июля 2023 года в Казахстане вступил в силу закон по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак, сообщает Zakon.kz.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак", подписанный президентом 3 января, вступил в силу, сообщили в пресс-службе Министерства экологии РК 1 июля.

"В законе заложена компетенция уполномоченного органа по утверждению нормативно-правовых актов, в том числе по определению Национального центра казахских пород собак. Создаваемый впервые в Казахстане Национальный центр казахских пород собак тазы и тобет – структурное подразделение РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира", – говорится в сообщении министерства.

Национальный центр будет отбирать наиболее подходящих по стандарту собак казахских пород тазы и тобет, от которых в дальнейшем выведут чистопородные экземпляры. К работе центра привлекут ученых и квалифицированных кинологов. Также в центре разработают государственные научно-технические программы в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак и будут вести Единую родословную книгу тазы и тобет.

В комитете создали рабочую группу с участием представителей научных и общественных организаций, экспертов и заводчиков. Эта группа разработала структуру, штатное расписание и квалификационные требования для работников национального центра.

Ранее эксперты высказались о сложности возрождения тазы и тобетов в Казахстане.

